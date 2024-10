video suggerito

Gli hotel infestati sono i più richiesti del momento: offrono anche dei kit acchiappa-fantasmi Il dark tourism, il turismo che fa leva su fenomeni spettrali e paranormali, è in crescita e sono moltissimi gli hotel che offrono esperienze horror, prima tra tutte dei tour alla ricerca dei fantasmi che li infestano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Stanley Hotel

Halloween si avvicina e ovunque vengono organizzate serate ed esperienze spettrali che permetto di rendere davvero horror la notte "dei morti viventi". La cosa che in pochi sanno è che, al di là della ricorrenza in sé, i fenomeni paranormali stanno diventando sempre più amati e popolari, tanto da ispirare i turisti alla ricerca di emozioni forti e uniche. Stando ai dati raccolti dalla National Retail Federation, solo nell'ultimo anno l'industria del "dark tourism" ha subito una grossa impennata, tanto da aver generato guadagni da quasi 32 miliardi di dollari. Per seguire il trend del momento, dunque, molti alberghi hanno deciso di riscoprire il loro lato "oscuro", offrendo ai clienti esperienze spettrali e horror.

L'hotel che offre il kit acchiappa-fantasmi

Se fino a qualche tempo gli albergatori avevano l'abitudine di nascondere il più possibile le storie spettrali legate a camere e zone infestate nei loro hotel, ora le cose sono cambiate e si fa sempre più spesso leva su quei dettagli horror per attirare i numerosi turisti amanti del paranormale. Tra i primi hotel che si sono aperti al dark toursm c'è il Red Cliffs Lodge, nella periferia di Moab, nello Utah, che, insieme ai soliti prodotti per l'igiene personale, nelle camere prenotate ha cominciato a lasciare anche un kit acchiappa-fantasmi dotato di registratore digitale, misuratore di campo elettromagnetico (o EMF) e dispositivo radio noto come ghost box. L'obiettivo? Dare ai viaggiatori la possibilità di rilevare i fenomeni paranormali (raccontati in un'apposita brochure che fa riferimento a cowboy spettrali, donne senza testa e lo zombie di una persona annegata).

L'hotel "horror" più famoso al mondo

The Stanley Hotel, a Estes Park, Colorado, ovvero l'albergo che ha ispirato il romanzo di Stephen King, Shining, è in assoluto il più famoso al mondo quando si parla di dark tourism. Non sorprende, dunque, che abbia sfruttato questo dettaglio per farsi pubblicità e per attirare un sempre maggior numero di turisti. Ai suoi ospiti offre la possibilità di partecipare a una serie di attività inquietanti, dalle sedute spiritiche alle cacce ai fantasmi, fino alle cerimonie di nozze a tema horror. Insomma, che si tratti di storie vere o solo di leggende, non importa, è chiaro che fantasmi e infestazioni non fanno più paura, anzi, suscitano non poco fascino nei viaggiatori temerari che vogliono vivere qualche giornata "da brivido".