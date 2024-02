Il ritorno di Penelope e Colin: alla prima di Bridgerton scarpe pelose per Nicola Coughlan La terza stagione di Bridgerton sta per arrivare e ieri a Londra si è tenuta una piccola anteprima della prima puntata. I protagonisti Colin e Penelope sono apparsi adorabili fianco a fianco: ecco cosa ha indossato la protagonista Nicola Coughlan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa sta ormai per finire: la prossima primavera su Netflix arriverà la terza stagione di Bridgerton, l'iconica serie che racconta le avventure dell'alta società londinese in una utopica Età della reggenza inglese. Il nuovo capitolo sarà diviso in due parti, il primo uscirà il 16 maggio, il secondo il 13 giugno, e sarà dedicato alla storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington, alias Lady Whistledown. Ieri sera, in occasione di San Valentino, a Londra sono state proiettate in anteprima le prime scene e la protagonista Nicola Coughlan non poteva che lasciarsi immortalare accanto al collega Luke Newton.

Penelope e Colin di Bridgerton insieme alla prima

Chi non ha sognato di vedere finalmente insieme Penelope e Colin di Bridgerton? Lei da sempre innamorata persa, lui sfuggente e convinto che quel rapporto fosse semplicemente una profonda amicizia: nella terza stagione probabilmente il grande desiderio dei fan diventerà realtà, anche se al momento la produzione preferisce mantenere un certo riserbo sul finale. La cosa certa è che i due attori protagonisti sono apparsi fianco a fianco alla "micro prima" che si è tenuta ieri al Claridge's Hotel di Londra. Abbracci, sorrisi in camera e look all'insegna del glamour: Luke Newton e Nicola Coughlan sono le star da tenere assolutamente d'occhio.

Luke Newton e Nicola Coughlan

Il look total red di Nicola Coughlan

La vera protagonista dell'evento londinese è stata Nicola Coughlan, l'attrice che interpreta Penelope diventata ormai una diva internazionale. Ha detto addio agli abiti pomposi e alle acconciature appariscenti di Bridgerton, ora punta tutto sul glamour.

Nicola Coughlan in Stella McCartney

Per la "mini prima" della serie ha scelto un look total red che non poteva passare inosservato, fa parte della collezione Fall/Winter 2023-24 di Stella McCartney ed è contraddistinto da una giacca doppiopetto con le maniche oversize trasformata in minidress. A fare la differenza sono state le scarpe: un paio di décolleté rosse con punta quadrata e tacco ma ricoperte di pelo dall'effetto furry (sempre di Stella McCartney). Riusciranno a diventare le calzature must dell'inverno?

Le scarpe furry di Stella McCartney