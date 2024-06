video suggerito

Nicola Coughlan è una regina con corona di fiori e guanti in velluto: il significato della spilla Elegantissimo look regale per Nicola Coughlan: la Penelope di Bridgerton 3 è stata la diva della speciale proiezione in anteprima del finale di stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Coughlan in Rodarte

Oggi è il grande giorno: quello dell'uscita della seconda parte di Bridgerton 3. I fan della serie scopriranno finalmente l'epilogo della storia d'amore tra Penelope e Colin, protagonisti di questa terza stagione. L'evoluzione del loro rapporto, da amici a innamorati, culminerà con un lieto fine? Il cast al completo è stato ospite a Londra di una speciale premiere, in anteprima. Era presente anche Nicola Coughlan, l'attrice che veste i panni proprio di Penelope Featherington. Ha scelto un elegantissimo look regale.

Il look di Nicola Coughlan

L'attrice ha sfoggiato un look degno della regina Carlotta! Ha sfilato sul red carpet con un abito in perfetto stile Regency, di quelli che si vedono in Bridgerton e che hanno decretato il successo della serie tv, amatissima anche per la sua ambientazione. Nicola Coughlan ha scelto una creazione firmata Rodarte: l'abito fa parte della collezione Autunno 2024. È un vestito color cipria con scollo a barca che lascia le spalle nude, impreziosito di paillettes scintillanti e perline tono su tono. Ha completato l'outfit con un paio di guanti di velluto bordeaux, stesso colore delle scarpe Gedebe; infine ha aggiunto una romantica corona di fiori rosa chiaro con velo lungo fino al pavimento.

Nicola Coughlan in Rodarte

Il significato della spilla rossa

Appuntato al guanto sul braccio sinistro dell'attrice, spiccava un dettaglio semi nascosto. La spilla è stata già protagonista sul red carpet della cerimonia degli Oscar 2024, esibita da diversi ospiti (Billie Eilish, Finneas O'Connell, Mark Ruffalo, Ava Duvernay, Eugene Lee Yang). Nicola Coughan fa parte del nutrito numero di celebrities che si stanno esponendo sul tema della guerra in corso. Si tratta, infatti, della spilla Artists4Ceasefire che racchiude un messaggio di pace. È la richiesta al presidente americano Joe Biden di muoversi assieme al Congresso degli Stati Uniti in direzione di "un immediato allentamento della tensione e un cessate il fuoco a Gaza e in Israele prima che un’altra vita venga persa". Nel collettivo di artisti che stanno chiedendo una rapida risoluzione alla crisi umanitaria in corso ci sono anche Juliette Binoche, Selena Gomez, Drake, Dua Lipa, Priyanka Chopra Jonas, Cate Blanchett.