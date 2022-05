Bridgerton 3, ci sarà una nuova attrice nel ruolo di Francesca Nei prossimi episodi di Bridgerton ci sarà una nuova attrice ad interpretare il ruolo di Francesca. Non ci sarà più Ruby Stokes che l’ha interpretata nelle stagioni precedenti, ma ci sarà un volto noto di Netflix, Hannah Dodd.

A cura di Ilaria Costabile

Novità nel cast di Bridgerton 3, nonostante le riprese della terza stagione della serie non siano ancora iniziate, Netflix ha diffuso un comunicato con cui informa che un membro della nota famiglia inglese, avrà un nuovo interprete. Si tratta di Francesca Bridgerton, terza figlia e sesta sorella, che nella prima e nella seconda stagione aveva il volto di Ruby Stokes, ma nei prossimi episodi il suolo ruolo sarà affidato ad un'altra attrice, ovvero Hannah Odd.

La nuova attrice che interpreterà Francesca

Stando a quanto si legge nel comunicato diffuso dalla piattaforma, le riprese della nuova stagione avranno inizio questa estate e, quindi, il cast dovrà riunirsi quanto prima per costruire il terza capitolo dell'amatissima serie. In realtà la notizia non rappresenta un vero e proprio shock, dal momento che Ruby Stokes aveva annunciato che non sarebbe stata presente nei nuovi episodi già a partire dallo scorso marzo. L'addio alla serie dipende da motivi di carattere lavorativo, in quanto è stata scelta per interpretare da protagonista il thriller soprannaturale Lockwood & Co. Al suo posto, quindi, ci sarà Hannah Dodd che è già apparsa in un'altra serie del noto colosso streaming, ovvero "Anatomia di uno scandalo" in cui ha interpretato il personaggio di Sienna Miller da giovane, comparirà poi anche nel sequel di Enola Holmes, accanto a Millie Bobby Brown.

Il ruolo marginale in Bridgerton 2

Come molti fan avranno notato, soprattutto tra coloro che hanno letto i libri di Julia Quinn, il personaggio di Francesca ha avuto un ruolo più che marginale, presenziando in soli tre episodi e poi sparendo completamente dalle scene senza alcuna motivazione poi esplicitata. Il personaggio, però, dovrebbe avere un ruolo un po' più consistente nei prossimi episodi, in modo che il pubblico possa imparare a conoscere questo personaggio che, finora, è rimato nell'ombra.