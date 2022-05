Bridgerton 2, uno dei personaggi scompare senza motivo dalla serie Bridgerton 2 ha avuto un incredibile successo di pubblico, non solo per la storia di Anthony ma anche per quelle parallele dei suoi fratelli. Eppure c’è un personaggio che non compare mai, ma senza un valido motivo: Francesca Bridgerton.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Bridgerton ha avuto un enorme successo su Netflix, tanto che in poco tempo si è attestata come la serie in lingua inglesepiù vista sulla piattaforma, a dimostrazione del fatto che il pubblico ha particolarmente apprezzato le storie della famiglia ritratta dalla penna di Julia Quinn. Eppure, proprio in relazione alla fedeltà tra serie e libri, c'è qualcosa che all'interno degli episodi tanto della prima, quanto della seconda stagione, non torna: l'assenza di uno dei personaggi di cui, però, si parlerà in una delle prossime stagioni.

Il personaggio di Francesca Bridgerton

Il personaggio in questione fa parte ovviamente dei Bridgerton e si tratta di Francesca, la sesta figlia della nobile famiglia inglese, interpretata dall'attrice Ruby Stokes. Già nella prima stagione la fanciulla è quasi totalmente assente, appare solo in uno degli ultimi episodi, perché era stata mandata da una zia a studiare pianoforte e, infatti, non perde occasione per dimostrare ai suoi fratelli i progressi fatti in questi mesi di lontananza. Nel secondo capitolo della serie Netflix, Francesca è ormai rientrata e quindi la sua presenza nelle vicende familiari dovrebbe essere del tutto contemplata. Peccato che, però, succede l'esatto opposto, ovvero che anche nei nuovi episodi la presenza della ragazza è ridotta al minimo, se non in alcune sporadiche scene e pochissime battute e per di più senza una ragione precisa.

Perché Francesca Bridgerton non compare mai?

Se consideriamo che gli unici a non essere parte attiva nella storia sono i fratelli più piccoli che, quindi, sono ancora lontani da possibili dinamiche amorose, Francesca è in piena adolescenza e dal momento che ad ognuno degli altri fratelli da Anthony a Daphne, da Eloise a Benedict e Colin è stato lasciato un certo spazio che potesse concedere loro di sviluppare dei propri filoni narrativi all'interno della serie, alla piccola Francesca nulla di tutto ciò è stato concesso. Stando ad un'analisi più attenta che evince dalla stampa estera si è pensato che il motivo principale per cui il personaggio di Francesca sia ancora così marginale è perché questo ha permesso di racchiudere in un certo perimetro temporale il racconto degli altri fratelli. Se così fosse, però, è pur vero che man mano che la serie prosegue con nuove stagioni, sarà necessario integrare la storia con qualcosa che mostri più da vicino Francesca, soprattutto per far affezionare il pubblico in attesa di una stagione a lei dedicata.