Bridgerton 3, perché la terza stagione sarà su Penelope e Colin saltando l’ordine dei libri

La terza stagione di Bridgerton, come annunciato da Netflix nelle scorse settimane, sarà dedicata a Colin e Penelope, sovvertendo così l'ordine dei libri di Julia Quinn. Nonostante alcuni fan abbiano criticato la scelta, è stata la sceneggiatrice Jess Brownell, subentrata a Chris Van Dusen per le stagioni 3 e 4, a spiegare il perché di questo cambio di rotta.

In un'intervista rilasciata a Variety, la showrunner ha rivelato il motivo per cui Nicola Coughlan e Luke Newton siano i protagonisti della prossima stagione, saltando a piè pari la storia di Benedict che, a quanto pare, è slittata nei piani di Shonda Rhimes:

Sentivo davvero che fosse il momento di Colin e Penelope. Perché conosciamo questi due attori fin dalla prima stagione, abbiamo già investito un po' su di loro. Sappiamo chi sono come persone. Credo che, specialmente nell'ultima stagione, ci siano stati questi momenti di tensione tra di loro in cui era come se Colin si avvicinasse al punto di rendersi quasi conto che Penelope provava dei sentimenti per lui ma non ci arrivava del tutto. Invece di mettere da parte quella dinamica, volevamo spingerla nella loro stagione. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare.