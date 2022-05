Mare Fuori 3, iniziate le riprese della nuova stagione Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Mare Fuori. La fiction di Rai2 ambientata nel carcere minorile di Nisida, tornerà verosimilmente il prossimo inverno, come il ritorno sul set fa sperare agli appassionati.

A cura di Ilaria Costabile

Sono ufficialmente iniziate le riprese di "Mare Fuori 3", la fiction di Rai2 ambientata nel carcere minorile di Nisida e che ha conquistato sin dalla prima messa in onda il pubblico della seconda rete della tv pubblica. La terza stagione, che andrà in onda verosimilmente il prossimo inverno, vedrà tornare in scena i protagonisti dei precedenti episodi che si troveranno ad affrontare nuove sfide.

Le riprese della terza stagione

Le foto pubblicate sull'account Picomedia, la casa di produzione che si occupa della serie, mostrano il set della terza stagione, che quest'anno oltre che nel noto carcere minorile del capoluogo partenopeo, vedrà altri luoghi come il centro storico della città, seguita da un'immagine in cui è ritratto il volto di Cardiotrap, uno dei grandi protagonisti delle prime stagioni, la cui storia è rimasta sospesa proprio negli ultimi episodi di Mare Fuori 2. La serie si è conclusa lo scorso marzo e gli episodi sono stati tra i più visti sulla piattaforma streaming della Rai, sintomo del fatto che è uno dei pochi prodotti seriali ad aver conquistato pienamente l'attenzione di un pubblico più giovane che, se non può seguire la puntata in diretta, ricorre allo streaming per poter recuperare gli episodi persi in prima serata.

Di cosa parla la terza stagione di Mare Fuori

Come rivelato dall'ideatrice del progetto, nonché sceneggiatrice, Cristiana Farina a Fanpage.it, la terza serie toccherà in maniera più approfondita alcune tematiche, dando più spazio anche a personaggi già noti dalle prime stagioni e altri che entreranno nel cast. Queste le parole della sceneggiatrice che, inoltre, si occuperà anche del quarto capitolo di Mare Fuori:

