Bridgerton 3 sarà sulla storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington: la conferma di Netflix

Bridgerton 3 racconterà la storia di Colin Bridgerton e Penelope Featherington: la conferma di Netflix arriva su Twitter con un messaggio contenente una loro foto sul set: "È il momento dei #Polin! Lady Whistledown conferma che la terza stagione di Bridgerton si concentrerà su Colin Bridgerton e Penelope Featherington", scrivono.

La trama di Bridgerton 3 tratta dal libro Un uomo da conquistare

Diversamente da quanto dedotto seguendo la sequenza di uscita dei libri di Bridgerton, secondo la quale il protagonista della terza stagione sarebbe dovuto essere il fratello Benedict, la decisione sui volti principali ha portato a Colin e Penelope. La trama sarà incentrata sulla loro storia che, se fedele al quarto libro dal titolo Un uomo da conquistare, sarà la seguente:

Colin Bridgerton è l'uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto. Ma anche Penelope nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più intrigante.

Colin e Penelope, dove eravamo rimasti in Bridgerton 2

Colin e Penelope erano rimasti invischiati nel solito rapporto fatto di non detti, nel quale il ragazzo aveva mostrato finalmente un attaccamento particolare e un istinto di protezione spiccato per la figlia minore dei Featherington, a tal punto da arrivare a invitarla a ballare davanti a tutti. Questo gesto aveva scatenato lo sfottò della comitiva di amici di Colin, interessata a sapere se davvero una ragazzina così apparentemente anonima e sgraziata potesse piacergli. La risposta piccata tesa a mostrare tutto il suo disinteresse viene malauguratamente intercettata dalla stessa Penny, nascosta dietro un cespuglio in lacrime dopo una furibonda lite con la migliore amica Eloise, che nel frattempo aveva scoperto il suo segreto, ovvero quello di essere stata la ciarliera e misteriosa Lady Whistledown.