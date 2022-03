Bridgerton 3: quando esce, trama e chi sarà il protagonista. In Bridgerton 4, un altro fratello Bridgerton 3 si farà e dovrebbe avere come protagonista Benedict Bridgerton. Ma anche Bridgerton 4 è stato confermato e pare sarà Colin ad accogliere il testimone del fratello. Quando esce la terza stagione e quale sarà la trama, che aprirà alla quarta e a quelle successive.

Bridgerton 3 si farà. Ma anche Bridgerton 4 è stato confermato. A condividere l'entusiasmo di Netflix nei confronti di questa serie, Bela Bajaria, vicepresidente e supervisore mondiale dei contenuti originali di Netflix, soprannominata la regina dello streaming: "Bridgerton ci ha travolti. Il team creativo, guidato da Shonda [Rhimes], conosceva il materiale e ha realizzato un dramma bellissimo, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà a svenire per questo show. Abbiamo in programma di essere nel business di Bridgerton per molto tempo".

Bridgerton 3 si farà, chi sarà il protagonista

Sebbene finora solo quattro stagioni abbiano ricevuto il via libera, Rhimes, da parte sua, punta a farne otto: "Ci sono otto fratelli Bridgerton e, per quanto mi riguarda, ci sono otto stagioni di Bridgerton", ha detto, "E forse di più". Non possiamo dirlo con certezza, ma se la terza stagione seguirà i plot de I romanzi di Bridgerton di Julia Quinn, com'è avvenuto per le prime due stagioni, il prossimo capitolo della serie sarà An Offer From a Gentleman, che sposterà l'attenzione sul secondo Bridgerton, ovvero Benedict. In questa storia in stile Cenerentola, Benedict incontrerà Sophie Beckett, la figlia illegittima di un conte che è stata relegata in servitù dalla sua malvagia matrigna. All'annuale Bridgerton Ball, Benedict e Sophie si innamoreranno durante un ballo, ma quando lei scomparirà dopo la mezzanotte, lui dovrà rintracciarla. La divisione di classe alimenterà le tensione di questa terza stagione, che promette già di creare altri eroi ed eroine.

Di cosa parla il libro La proposta di un gentiluomo di Julia Quinn

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei.

Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell'incantesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragazza che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento?

Quando uscirà Bridgerton 3

Parlando con PopBuzz sul red carpet della premiere della seconda stagione, Shonda Rhimes ha rivelato: "Stiamo già lavorando alla terza stagione, potremo avere un tempo di uscita più breve tra le prossime due". Rhimes e Nicola Coughlan (che interpreta Penelope Featherington) infatti hanno confermato che inizieranno le riprese quest'estate, si spera senza le fastidiose uscite a singhiozzo che la pandemia ha imposto, ritardando, di fatto, la seconda stagione.

Il cast al completo tornerà in Bridgerton 3 e 4?

Dopo aver visto Regé-Jean Page uscire dalla prima stagione di Bridgerton, lasciando basiti i fan di tutto il mondo, è indubbio che tutto sia possibile. La percezione al momento, stando ad anticipazioni e retroscena, è che la maggior parte dei personaggi principali ci sarà anche nella terza e quarta stagione. È difficile immaginare personaggi come i Bridgerton, i Featherington, Lady Danbury o la regina Charlotte che lasciano la serie definitivamente.

Anthony e Kate, i protagonisti della seconda stagione, hanno chiuso la storia con un lieto fine e chissà se vorranno dare il loro contributo nelle successive. Simone Ashley, che interpreta Kate, pare sia disponibile almeno a un cameo: "La cosa speciale di Bridgerton è che ogni stagione è dedicata a una storia d'amore diversa, ma penso che Kate e Anthony, così amati dai fan, meritino anche solo una piccola apparizione, sarebbe davvero adorabile". Sicuramente i loro diventeranno personaggi secondari.

Confermata anche Bridgerton 4: trama e chi sarà il protagonista

In occasione della conferma della terza, è stato reso ufficiale anche Bridgerton 4. Se due più due fa sempre quattro, facile immaginare che nella sequenzialità del racconto della serie in base ai libri di Julia Quinn, la quarta stagione sarà dedicata a Colin Bridgerton, rampollo dall'animo gentile e oggetto del desiderio da sempre di Penelope Featherington, Lady Whistledown in persona. Stando a quanto riporta la descrizione del romanzo, il loro rapporto subirà una serio contraccolpo, che però ne chiarirà una volte per tutte la natura: