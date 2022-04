Bridgerton 2, tra le dame del visconte appare un nome inatteso: il dettaglio scovato dai fan Nella lista stilata da Anthony Bridgerton sulle dame da conoscere, ce ne sono due che hanno attirato l’attenzione dei fan. Sul taccuino appaiono Lady Julia e Miss Quinn che, il caso vuole, vanno a formare proprio il nome dell’autrice dei romanzi da cui è tratta la serie.

A cura di Ilaria Costabile

La febbre di Bridgerton si è ormai diffusa tra gli utenti di Netflix che in pochissimo tempo hanno visto gli otto episodi che compongono la seconda stagione e non si sono lasciati sfuggire un particolare decisamente interessante relativo ad Anthony Bridgerton, alla ricerca dell'amore tra le dame dell'alta società inglese. Nella lista di donne con cui ha avuto modo di passeggiare, scambiando quattro chiacchiere, ce ne sono due che hanno suscitato una certa curiosità, ma di cui compare solo il nome sul prezioso taccuino del visconte. Si tratta di Lady Julia e Miss Quinn, non vi ricordano qualcosa?

Il particolare sull'autrice

Un occhio incredibilmente attento quello dei fan che spulciando ogni minimo dettaglio della serie hanno scovato questo riferimento sorprendente. Nella ricerca frenetica della futura viscontessa, Anthony Bridgerton metodico e preciso ha avuto la premura di segnare su un segretissimo e personale taccuino le sue considerazioni in merito alle fanciulle da lui incontrate, apponendo qualche breve commento accanto al nome delle dame. In una scena, quando il visconte è intento a destreggiarsi tra le sue incombenze nelle studio della sua dimora londinese, tra un conto e l'altro fa una cernita anche dei suoi incontri d'amore e si trova a cancellare il nome della giovane "Lady Julia" a cui affianca "romantica" e a seguire si trova quello di "Miss Quinn-una scrittrice eccezionale". Caso vuole che l'autrice dell'ormai famosissima saga dei Bridgerton abbia proprio il nome di Julia Quinn, quello che appare scritto in bella grafia proprio tra le pagine segrete del primogenito della casata. Un omaggio all'ideatrice della storia, quindi, che dopo l'arrivo della serie Netflix è diventata ancor più popolare.

Il successo editoriale di Bridgerton

Nonostante fosse già una scrittrice affermata e autrice di romanzi già piuttosto noti oltreoceano, è con la saga dei Bridgerton che Julia Quinn è diventata famosa in tutto il mondo. I suoi otto romanzi, uno per ogni componente della famiglia, sono stati tradotti in più di 29 lingue, e lei è comparsa nelle lista degli autori di best seller del New York Times ben 19 volte. Un record, nonché un successo incredibile, che ha contribuito a far conoscere ancor di più la saga più romantica degli ultimi tempi.