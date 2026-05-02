Il Diavolo veste Prada 2 incassa 8,2 milioni in tre giorni: è il miglior debutto del 2026

Il Diavolo veste Prada 2 debutta nelle sale italiane con 8,2 milioni in tre giorni: è il miglior esordio cinematografico del 2026 e l’undicesimo di sempre in Italia.

Miranda Priestly è tornata, e l'Italia le ha riservato un'accoglienza che nemmeno lei avrebbe osato pretendere. Il Diavolo veste Prada 2 entra nelle sale il 29 aprile e nel giro di settantadue ore trasforma il box office nazionale in qualcosa che non si vedeva da tempo: 8.247.507 euro incassati al Primo maggio, con 379.474 spettatori nella sola giornata festiva.

La prima giornata di programmazione vale già da sola la storia: 341.356 biglietti venduti, 2.707.615 euro al botteghino. È il miglior debutto cinematografico del 2026 in Italia, l'undicesimo di sempre sul mercato nazionale. Al secondo posto, quel giorno, si piazza Michael con 582.408 euro.

Il confronto con il primo capitolo aggiunge prospettiva: nel 2006, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway aprì a 488.000 euro, chiuse la sua corsa a 14 milioni. Il sequel supera quel totale prima ancora di affrontare il weekend.

Il Primo maggio da record

Il Primo maggio 2026 entra negli annali del cinema italiano. L'incasso giornaliero complessivo raggiunge 4.944.862 euro: la migliore giornata festiva di sempre, prima volta in assoluto oltre la soglia dei 4 milioni dal 2007. Merito del doppio traino: Il Diavolo veste Prada 2 in testa con oltre 3 milioni nella singola giornata, Michael a seguire con 1,35 milioni. Due film che, insieme, portano 602.166 persone nelle sale in un solo giorno.

La mossa di Canale 5

Mentre il sequel sbanca i cinema, Canale 5 gioca la sua carta: manda in onda il primo capitolo e segna il 15,1% di share. Un risultato significativo, considerando che il film raramente aveva superato il 12% nelle sue precedenti passaggi televisivi. Un successo che era stato ampiamente previsto nel corso della diretta di Non è la Tv, sul canale Youtube di Fanpage.it

Sul piano internazionale, il film punta a un debutto globale attorno ai 180 milioni di dollari. L'Italia, dati questi incassi, si conferma il miglior mercato non americano.