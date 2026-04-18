Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%)

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Venerdì 17 aprile il palinsensto televisivo ha offerto al pubblico programmi di informazione, approfondimento e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata dello show Dalla strada al palco, che quest'anno accoglie in giuria Carlo Conti e Mara Venier, oltre che Bianca Guaccero, già protagonista dell'edizione dello scorso anno. Il programma ha vinto la sfida della prima serata, con 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi resta indietro con 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%. Nell'access prime time, la sfida consueta tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

Dalla strada al palco batte il Grande Fratello Vip

La prima serata di ieri ha segnato il ritorno su Rai 1 di uno dei format più apprezzati delle ultime stagioni. Dalla strada al palco, lo show condotto da Nek che porta i talenti urbani sotto i riflettori dello studio televisivo. Il programma ha collezionato 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Sul fronte opposto, Canale 5 resta indietro con il Grande Fratello Vip, che ha raccolto davanti al video 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%. Si tratta di un testa a testa di due programmi che non sono in sovrapposizione netta, visto che il Gf Vip comincia circa 20 minuti dopo il diretto competitor e finisce circa di un'ora più tardi, da qui il vantaggio in termini di share.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il testa a testa si ripete anche nella fascia dell'access prime time, con in onda i due programmi più amati della televisione italiana. Su Rai 1 Affari Tuoi è stato visto da 4.552.000 spettatori (23.4%). La Ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha invece registrato 4.623.000 spettatori pari al 23.8%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 è andata in onda la serie Delitti in Paradiso con 888.000 spettatori pari al 4.9%. In onda su Rai3 in prima serata, Vespucci – Il viaggio più lungo, che ha segnato 781.000 spettatori con il 5.1%. Rete 4 lascia spazio a programmi giornalistici come Quarto Grado che totalizza 1.185.000 spettatori (9.4%). Su Italia1, invece, è stato trasmesso il film Spider-Man: Homecoming che registra 781.000 spettatori con il 5.1%. Propaganda Live su La7 è stato visto da 893.000 spettatori e il 6.9%. Sul Nove in onda il consueto appuntamento con il programma satirico Fratelli di Crozza che raggiunge 893.000 spettatori e il 6.9%.