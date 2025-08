Anne Hathaway una di noi: tacchi alti per Il Diavolo veste Prada, ma coi sandali a portata di mano

Avevamo lasciato Andrea Sachs in procinto di cominciare una nuova avventura professionale, sul finale de Il Diavolo veste Prada. Abbandonato il ruolo di assistente della temibile Miranda Priestly (Meryl Streep), infatti, si era detta pronta a intraprendere finalmente la carriera di giornalista. Nel sequel i fan ritroveranno la loro beniamina molto cambiata, nello stile di vita e negli outfit. Dal set, infatti, cominciano ad arrivare le prime foto. Come previsto, i personaggi sfoggiano tutti dei look impeccabili e alla moda.

La trasformazione di Andrea Sachs

Ne Il Diavolo veste Prada avevamo assistito alla progressiva trasformazione della protagonista, interiore ed esteriore. Ne Il Diavolo veste Prada 2, infatti, ritroveremo una Andy nuova: non più neolaureata e stagista alle prime armi, indecisa e insicura, ma donna in carriera, finalmente consapevole di sé e delle proprie capacità. Andrea ora sa cosa vuole e i suoi look raccontano perfettamente questo cambiamento.

Anne Hathaway in Ulla Johnson

Gli outfit riflettono la sua crescita, la sua maturazione: nel suo guardaroba non c'è più posto per il maglione ceruleo, sostituito con capi più adatti a una business woman che ha trovato la sua strada e anche il suo stile. In queste prime settimane di riprese sono già trapelate diverse foto scattate direttamente dal set: il film uscirà nelle sale a maggio 2026. Abbiamo quindi avuto modo di notare lo stile deciso e grintoso di Andy, da vera donna in carriera.

Anne Hathaway indossa sandali Chloe e borsa Coach

Dopo il power suit gessato di Jean Paul Gaultier, l'abito patchwork a colori di Gabriela Hearst, la tuta da worker in denim del marchio Re/Done, il sofisticato completo total white, eccola ora in total black con un dettaglio che non passa inosservato: la cravatta. Il nuovo outfit trapelato dalle immagini ha come assoluta protagonista una tuta di Ulla Johnson (690 dollari), con sandali Chloe dal tacco alto, maxi bag Coach in pelle nera, occhiali da sole Chanel. È un look che fa scuola: da donna che si muove sicura, che sa cosa vuole e se lo va a prendere senza chiedere il permesso.

Anne Hathaway con occhiali Chanel

Anne Hathaway, dai tacchi ai sandali

Va bene essere una business woman di stile, ma ogni tanto anche una donna in carriera ha bisogno di comodità! Nelle foto scattate sul set, infatti, ne spicca una in cui c'è un dettaglio diverso, rispetto a tutti gli altri scatti. Al posto delle scarpe col tacco di Chloe, l'attrice ha ai piedi un paio di sandali bassi Chanel con chiusura in velcro, decisamente più comodi dell'altro modello!

Anne Hahtaway con sandali Chanel

Probabilmente questo cambio non fa parte del film: la foto è stata forse cattata durante un momento di pausa dalle riprese, dunque più che di Andrea Sachs i sandali Chanel sono di Anne Hathaway. L'attrice è una di noi: alla ricerca della comodità quando è off dal lavoro.