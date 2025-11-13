Il Diavolo veste Prada 2, perché nel primo trailer Miranda Priestly indossa le scarpe rosse borchiate

L'attesa sta per finire: il prossimo 29 aprile nelle sale cinematografiche italiane arriverà Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell'iconico film di inizio anni 2000 che sembra già essere destinato a spopolare. A rivelare la "data x" è stato il primo trailer diffuso ieri su tutti i canali social dalla casa di produzione. Con in sottofondo l'iconico hit pop di Madonna, Vogue, si vedono in primo piano un paio di pumps rosse borchiate che sfilano su un lucidissimo pavimento di marmo, facendo "ticchettare" i tacchi alti. Nell'inquadratura successiva si scopre che appartengono a Miranda Priestly, alias Meryl Streep, che viene raggiunta nell'ascensore della redazione di Runway da Andrea Sachs (Anne Hathaway). La scena si chiude con le due che salgono ai "piani alti" indossando gli stessi occhiali da sole. Per quale motivo le grandi protagoniste del trailer sono le scarpe di Miranda?

Chi ha firmato le scarpe rosse con le borchie di Miranda Priestly

"Un sequel? Per la primavera? Avanguardia pura", sono state queste le parole usate da 20th Century e Disney per annunciare l'uscita del secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada (e i fan conoscono bene il motivo di questa scelta).

Miranda e Andrea

Il trailer ha già fatto impazzire gli amanti del film e del settore fashion e, a giudicare dalle immagini patinate e super glamour che si intravedono tra un'inquadratura e l'altra, bisogna aspettarsi grandi cose. A dominare la scena nei pochi secondi di promo sono le scarpe di Miranda Priestly, che naturalmente non sono state scelte a caso. Si tratta delle Rockstud Pumps di Valentino, le iconiche scarpe borchiate diventate il simbolo della Maison, per la precisione il modello vintage del 2010 disegnato da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri.

Valentino Rockstud del 2010

Il significato simbolico delle scarpe rosse di Miranda

Le Rockstud Pumps indossate da Miranda non potevano che essere in pelle rosso fuoco, proprio come quelle dell'immagine che da sempre viene associata al film. Il rosso, inoltre, è il colore che per eccellenza viene associato al "diavolo", mentre le borchie non fanno altro che accentuare e "affilare" ogni passo.

Miranda Priestly

Come se non bastasse, non è un caso che siano di Valentino: nel primo capitolo della saga Valentino Garavani in persona fece un cameo, sottintendendo la presenza di un profondo legame di stima e di amicizia con Miranda. Quella connessione ora è tornata e ha letteralmente "aperto le danze", diventando il filo conduttore tra il passato e il presente. Insomma, nel trailer il "Diavolo" veste Valentino e non potrebbe essere più glamour.