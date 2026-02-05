Al cinema per Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway: “Mettete qualcosa che Miranda approverebbe”

Meryl Streep e Anne Hatwaway sul set

Mancano diverse settimane all'uscita nelle sale, ma Il Diavolo veste Prada 2 ha già su di sé tutte le attenzioni: in realtà se ne parla ininterrottamente sin dal momento in cui ne è stato annunciato il ritorno sul grande schermo! Per anni i fan hanno chiesto un sequel del film cult con Meryl Streep e Anne Hatwaway. Il progetto è stato concretizzato e verrà portato nei cinema di tutto il mondo a distanza di 20 anni dal debutto del primo film. Ritroveremo dunque la temibile Miranda e la sua assistente Andy, due personaggi iconici entrati nella storia del cinema, ben radicati nella cultura pop.

Era inevitabile che Il Diavolo veste Prada 2 suscitasse tutta questa curiosità: le aspettative sono altissime. Basti pensare che il primo trailer ufficiale è stato visto più di 200 milioni di volte in 24 ore. È un trailer da record: il più visto di 20th Century Studios e il nono miglior esordio di sempre per una produzione hollywoodiana. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.

L'attrice Anne Hathaway spera che si ripeta quanto accaduto con Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie protagonista. Nei giorni di programmazione, le sale di tutto il mondo si sono riempite di fan vestiti di rosa o con addosso costumi in qualche modo "copiati" alla bambola, ai suoi look più famosi. È stato un modo per creare una comunità, per sentirsi parte di un evento globale, per riconoscersi tra appassionati, tra collezionisti. L'aspetto fashion era particolarmente rilevante in quel caso, era un elemento su cui la regista ha puntato molto, creando un immaginario studiato meticolosamente con la costumista. I look di Barbie nel film, ma anche quelli della stessa Margot Robbie nel press tour mondiale "rubati" alla bambola, sono stati argomenti di discussione.

Anne Hathaway, dunque, ha dichiarato che spera in qualcosa di simile anche per Il Diavolo veste Prada 2. In fondo anche questo è un film che parla di moda, dove la parte relativa agli outfit ricopre un ruolo di rilievo. Ovviamente, infatti, gli outfit sfoggiati sul set sono stati subito spoilerati! Intervistata da Vogue, l'attrice ha detto: "Spero che tutti si vestano bene e vadano al cinema. Spero che la gente ricordi quanto si è divertita indossando il rosa shocking e andando a vedere Barbie. Spero che tutti indossino il loro vestito preferito approvato da Miranda Priestly e si divertano un mondo". Accadrà?