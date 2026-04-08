Arriva la collezione Ceruleo de Il Diavolo veste Prada: dove e quando acquistare gli iconici capi blu

Manca pochissimo all'uscita de Il Diavolo veste Prada 2 e, tra nuovi trailer ufficiali e apparizioni pubbliche delle due protagoniste Miranda Priestly e Andy Sachs (alias Meryl Streep e Anne Hathaway), l'ansia è alle stelle. Nell'attesa di ammirare l'inedito secondo capitolo della saga al cinema, gli appassionati possono "accontentarsi" di un'idea davvero originale e a tema: è stata lanciata una collezione Ceruleo ispirata all'iconico maglione blu della protagonista Andy. Ecco dove sarà possibile trovare i capi dedicati al punto di blu che ha fatto "alzare il sopracciglio" a Miranda.

La Cerulean Collection de Il Diavolo veste Prada 2

Si chiama Cerulean Collection ed è una collezione di abbigliamento dedicata al punto di blu diventato iconico grazie al maglione indossato da Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada, il modello "infeltrito" in pieno stile nonna che aveva indignato la regina della moda Miranda. A sponsorizzare la linea è stata proprio Anne Hathaway, che durante il tour promozionale in giro per il mondo è stata fotografata con indosso dei capi decorati con un rettangolo dell'iconico colore, accompagnato da un codice pantone tutto suo, ovvero DWP2-010526, che non sarebbe altro che l'acronimo di Devil Wears Prada 2, seguito dalla data di uscita del film in America (l'1 maggio 2026).

Anne Hathaway con la felpa della Collezione Ceruleo

Quando e dove acquistare i capi della Collezione Ceruleo

La collezione Ceruleo è stata realizzata dalla casa di produzione Somewhere Pictures appositamente per il press tour ma la cosa che in pochi sanno è che i suoi capi sono disponibili all'acquisto. Le tute, le t-shirt e i cappellini, tutti decorati con la grafica Pantone, sono già stati venduti a Città del Messico, Tokyo, Shanghai e Seoul e presto arriveranno anche nel resto del mondo. Saranno, infatti, in vendita presso i drop allestiti nelle città in cui le due attrici protagoniste faranno tappa durante il tour promozionale del film. I prezzi? Si parte da 33,95 euro per il cappellino, si passa a 34,95 euro per la t-shirt e si arriva a 65,95 e a 73, 95 euro per i pantaloni della tuta e la felpa col cappuccio. Insomma, dopo Meryl Streep col maglione ceruleo in tv, questa è l'ennesima (e geniale) trovata di marketing della produzione de Il Diavolo veste Prada: in quanti sognano di avere tra le proprie mani un capo della Cerulean Collection?