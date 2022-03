Dove è stato girato il Diavolo Veste Prada, le location del film Questa sera va in onda su Canale 5 “Il Diavolo Veste Prada” con Meryl Streep e Anne Hathaway. Scopriamo tutte le location del film di David Franke.

A cura di Clara Salzano

Il Diavolo veste Prada in onda su Canale 5 stasera

Il Diavolo Veste Prada è uno dei film cult per tutti gli amanti della moda e non solo. A distanza di oltre dieci anni dall'uscita del film, sono in tanti a conoscere a memoria tutte le battute del Diavolo Veste Prada che va in onda stasera su Canale 5. Il film raconta la storia della giovane giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che va a lavorare presso la rivista di moda "Runway" e soprattutto per la temibile direttrice Miranda Priestly, ispirato ad Anna Wintour e interpretata da Meryl Streep. Durante il film Andy subirà una trasformazione da stagista anonima a icona di stile, tanto da rendere Il Diavolo Veste Prada un film di riferimento per tutti gli appassionati di moda. Il film diretto da David Franke è tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger ed è ambientato tra New York e Parigi. Scopriamo tutte le location dell'iconico film.

La rivista Runway nel film Il Diavolo veste Prada

Le riprese a New York del Diavolo Veste Prada

New York è la città in cui è ambientata gran part del film Il Diavolo veste Prada. Sono tanti i luoghi iconici della città facilmente riconoscibili, dal Central Park a Times Square dove sono state girate diverse scene.

Il Central Park ne Il Diavolo veste Prada

Il quartier generale della rivista Runway e l'editore di Elias-Clark è situato nell'edificio McGraw-Hill sulla Sixth Avenue di cui sono riconoscibili gli esterni.

Leggi anche Dove è stato girato Matrix Resurrections: le location del quarto capitolo della serie

L’edificio McGraw–Hill sulla Sixth Avenue nel Diavolo veste Prada

La casa in cui vive la protagonista Andy Sach si trova al 252 di Broome Street, nell’angolo con Orchad Street, nel Lower East side. Mentre la casa di Miranda Priestly è in una delle zone più esclusive di New York, al 129 East della 73th Street. Alcune scene di interni, come la festa della rivista Runway, sono girate invece all’Hotel St. Regis al numero 2 Est della 55th Strada.

New York in una scena del Diavolo veste Prada

Le location di Parigi nel Diavolo Veste Prada

In occasione della Paris Fashion Week il film Il Diavolo veste Prada si sposta a Parigi. Qui sono riconoscibili alcuni luoghi iconici della città francese come il museo del Louvre, la Cattedrale di Notre Dame e la fontana di Place de La Concorde dove Andy saluta Miranda.