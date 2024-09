Mel Gibson a Gravina e a Matera: il sopralluogo in Puglia per le location del nuovo film “La resurrezione”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Mel Gibson

Il regista Mel Gibson in questi giorni di metà settembre si trova in Italia per alcuni sopralluoghi: è stato immortalato da alcuni fan a Matera, in Basilicata, e a Gravina, in Puglia. Il cineasta, infatti, sarebbe al lavoro sul sequel de La Passione di Cristo, film del 2004 che raccontava le ultime dodici ore di vita di Gesù. A distanza di vent'anni Gibson è tornato in Italia per scegliere le scenografie di quello che potrebbe essere il suo prossimo kolossal dal titolo "La Resurrezione": anche per il film del 2004 aveva scelto alcuni paesi della Basilicata e di altre regioni del sud.

Mel Gibson incontra alcuni fan in un bar di Gravina

Mel Gibson, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, starebbe programmando l'inizio delle riprese del sequel de La Passione di Cristo per il 2025. Accompagnato da alcuni membri del suo entourage, il regista si è recato a Matera, in Basilicata, dove avrebbe visitato piazza San Pietro Caveoso e i rioni Sassi. Nella città dei Sassi aveva già ambientato alcune scene de La Passione di Cristo: sempre in Basilicata Gibson aveva girato diverse scene a Craco, piccolo paese di poche centinaia di abitanti nella provincia di Matera. Un paesino quasi fantasma dall'atmosfera suggestiva e cristallizzata nel tempo.

Matera

Il regista, poi, è stato avvistato anche per le strade di Gravina, in provincia di Bari. Tra i vicoli del paese, Mel Gibson è stato avvistato mentre visitava il quartiere di Fondovico. Il presidente della diocesi locale ha accompagnato il regista tra le strade del centro città, facendogli assaggiare anche le tette delle monache, un dolce tipico barese. Gibson si prepara ad affrontare quello che è il "film più grande della storia", così ha definito infatti il sequel de La Passione di Cristo. Le riprese, che dovrebbero coinvolgere anche queste due regioni del sud Italia, sembra che faranno tappa anche a Roma agli studi di Cinecittà.

Gravina in Puglia