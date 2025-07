Il Diavolo veste Prada 2, il primo look di Emily: è una business woman col tailleur gessato “rivisitato”

A New York si stanno tenendo le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 e tra i protagonisti che sono stati paparazzati sul set non poteva mancare Emily Blunt, alias Emily Charlton, l’assistente di Miranda. Qual è il suo primo look per il film?

Sono ufficialmente partite le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, l'iconico sequel del film del 2006 che racconta l'evoluzione nel mondo fashion di Andy, alias Anne Hathaway, che da giornalista si ritrova a lavorare nella redazione di Runway, la rivista di moda diretta dalla "dispotica" Miranda Priestley. I nostalgici hanno già dato il via al conto alla rovescia, non potendo fare a meno di ricordare le scene leggendarie, da quella col maglione ceruleo a quella della trasformazione nell'armadio di Nigel. Tra i personaggi più attesi, inoltre, non può che esserci anche Emily Charlton, la leggendaria assistente di Miranda (interpretata da Emily Blunt) che ha reso un vero e proprio cult il suo mantra "I love my job, I love my job, I love my job". Intercettata sul set allestito a New York, è apparsa elegante e glamour in versione business woman: ecco il suo primo look per il secondo capitolo del film.

Chi ha firmato il tailleur gessato di Emily ne Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada si era concluso con Emily Charlton che, dopo aver visto Andy andare a salutare Miranda, si comportava prima con estrema indifferenza, per poi sorridere una volta salita in auto, come a dimostrare di aver superato la rivalità ed essere contenta del successo della sua sostituta. Ora sono arrivate le sue prime immagini dal set del sequel del film e danno prova del fatto che, quando si parla di stile, continua a fare concorrenza alla protagonista. Emily si è infatti trasformata in una business woman super glamour con un tailleur gessato "rivisitato" (firmato Jean Paul Gaultier), ovvero composto dai classici pantaloni palazzo e da un corsetto coordinato portato al posto della giacca.

Anne Hathaway ed Emily blunt sul set de Il Diavolo veste Prada 2

Quanto costa la borsa griffata di Emily Charlton

Per completare il tutto Emily ha scelto un corsetto rigido e steccato di Wiederhoeft, portandolo sopra una camicia bianca abbottonata fino al collo e decorata con un grosso logo di Dior a contrasto sul petto. Non ha rinunciato, infine, a degli ulteriori accessori griffati e fashion, dalla borsa hobo D-Journey di Dior (da 5.300 dollari) al nastrino nero indossato come un papillon, fino ad arrivare alle pumps col tacco scultura di Brandon Blackwood. Cosa dire, invece, del beauty look? L'attrice, da sempre fedele ai capelli rossi (ma in una versione mogano), è tornata alla chioma "infuocata" che sfoggiava nel primo capitolo de Il Diavolo veste Prada. In questa nuova versione business woman Emily riuscirà a conquistare Parigi?