Giacomo Giorgio e Maddalena Botta coordinati a Venezia: il primo red carpet di coppia è total black

Look total black coordinato per Giacomo Giorgio e la sua fidanzata Maddalena Botta, per la prima volta insieme sul red carpet di Venezia.
A cura di Giusy Dente
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta a Venezia
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta a Venezia

Tante coppie sul red carpet di Venezia, nella serata del 31 agosto. Oltre alla coppia madre-figlia composta da Ambra Angiolini e Jolanda Renga, hanno sfilato sul fatidico tappeto rosso della kermesse anche l'attore Giacomo Giorgio con la compagna Maddalena Botta. I due hanno partecipato insieme all'evento per la prima volta, con un look coordinato all'insegna del total black.

I look della coppia

Giacomo Giorgio è tornato al Festival del Cinema di Venezia, ma stavolta per l'82esima edizione della kermesse non era solo, a differenza delle precedenti partecipazioni. L'attore è uno dei volti più iconici di Mare Fuori, la serie tv di successo che gli ha permesso di farsi notare nel mondo dello spettacolo. Da quel debutto sul piccolo schermo, la sua carriera è andata avanti tra tv e cinema, prendendo parte a molte altre produzioni importanti, che gli sono valse anche dei riconoscimenti.

Giacomo Giorgio in Zegna, orologio Cartier, gioielli Dodo
Giacomo Giorgio in Zegna, orologio Cartier, gioielli Dodo

Presto il pubblico lo ritroverà su Rai 1: in autunno, infatti, andrà in onda Carosello On Love, un film che lo vede protagonista affiancato da Ludovica Martino. Ma a proposito di affiancamenti, sul red carpet di Venezia ad affiancarlo c'era invece la sua compagna di vita. L'attore è ufficialmente fidanzato con Maddalena Botta, una ragazza che non lavora nel mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da poco, la loro è una relazione vissuta lontano dal circolo mediatico e gal gossip. Di lei si sa poco: dovrebbe essere una Digital PR per Dolce & Gabbana.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia per la prima volta insieme sul red carpet di Venezia
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta

Per la serata di gala hanno scelto un outfit coordinato all'0insegna del total black. Il nero, in queste occasioni, è sempre la nuance più gettonata: in queste serate abbiamo visto in nero Ambra Angiolini, Leni Klum, Barbara Palvin, Margherita Vicario. L'attore ha scelto un completo classico firmato Zegna, con camicia bianca e papillon, a cui ha aggiunto orologio Cartier e gioielli Dodo. In nero, quindi, anche la sua dolce metà, con un abito dal corpetto in pizzo e con gonna fluida, con un collier scintillante a dare un discreto tocco di luce. Hanno portato sul red carpet tutto il loro amore e la loro complicità.

Moda e lifestyle
Venezia 2025
