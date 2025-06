video suggerito

Com’è diventata Julia, la figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers Si chiama Julia ed è la figlia di Teo Mammucari e Thais Wigger che ha appena compiuto 17 anni. Com’è diventata? Ecco le inedite foto scattate al compleanno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è letteralmente invaso dai "nepo baby", ovvero i figli delle star che grazie al loro cognome famoso sono stati considerati dei divi fin dalla nascita. Molti di loro oggi sono cresciuti e si apprestano a seguire le orme dei genitori, suscitando non poca curiosità nel pubblico. È il caso, ad esempio, di Julia, la figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers che proprio qualche giorno fa ha compiuto 17 anni, apparendo con degli scatti inediti sul profilo della mamma. Com'è diventata? Ecco le foto del compleanno festeggiato con le amiche più care e l'ex velina.

Le foto di Julia Mammucari Wigger

Era il 2007 quando Teo Mammucari e Thais Wigger annunciarono pubblicamente la loro relazione, l'anno successivo diventarono genitori di Julia ma, nonostante il profondo legame che li legava, si lasciarono nel 2010. A quel punto, insieme alla figlia l'ex velina si traferì prima a Milano per avvicinarsi alle amiche Melissa Satta e Juliana Moreira, poi in Brasile (dove rimase per 3 anni).

Julia con mamma Thais

Oggi le due sono tornate in Italia e appaiono spesso sui social fianco a fianco. Com'è diventata Julia? Ha i capelli ricci e neri come il papà, i lineamenti delicati e il sorriso smagliante della mamma, porta il piercing alla lingua ed è così bella da avere tutte le carte in regola per diventare una modella. Una volta che avrà compiuto 18 anni seguirà le orme dei genitori nello spettacolo?

Julia Mammucari Wigger

La festa per i 17 anni di Julia

Qualche giorno fa Julia ha compiuto 17 anni e ha festeggiato in un bar con vista sul Duomo di Milano insieme alle amiche e alla mamma Thais. Cosa ha indossato per l'occasione? Un tubino drappeggiato e strapless decorato all-over con una stampa floreale sui toni del rosa, per la precisione un modello col bustier a corsetto e la gonna a balze con un maxi spacco laterale.

La torta di compleanno

Niente gioielli o accessori appariscenti, ha lasciato trionfare la sua bellezza naturale, mettendo in risalto il sorriso raggiante con un make-up dai toni semplici. L'ex velina non è stata da meno in fatto di eleganza, anche se ha preferito uno slip dress in grigio perla. Le due insieme non sono forse adorabili?