Tutte le case di Raffaella Carrà, dall’appartamento romano da 2 milioni alla villa nell’Argentario

Si torna a parlare di Raffaella Carrà e della sua eredità milionaria, che potrebbe andare al figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni. Quali sono tutte le case appartenute alla cantante e presenti nel testamento?

Da qualche giorno si parla spesso di Raffaella Carrà e della sua eredità milionaria. Nonostante siano passati quasi 5 anni dalla sua morte, solo ora è spuntato il figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni, fino a qualche tempo fa conosciuto per essere solo suo segretario e manager. In molti si chiedono se andrà a lui il patrimonio della cantante (che ufficialmente non aveva figli) ma al momento non si sa ancora nulla di certo sulla questione. La cosa sicura è che, al di là dei diritti biografici e musicali, tra i beni più prestigiosi che fanno parte della sua eredità ci sono le tre ville tra Roma, l'Argentario e la Toscana in cui ha trascorso tutta la vita.

La casa storica nel cuore di Roma

La residenza principale di Raffaella Carrà era la casa storica nel cuore di Roma, in zona Vigna Clara, nel comprensorio Due Pini in via Nemea 21. Si tratta di un appartamento di oltre 380 metri quadrati, dotato di 9 camere da letto, 4 bagni (di cui uno con vasca idromassaggio e sauna), 3 balconi, doppio ingresso, piscina, palestra e campi da tennis condominiali.

La casa di Roma

Messa in vendita per circa 2 milioni di euro poco dopo la morte della cantante, non ha ancora trovato un acquirente, visto il prezzo davvero da capogiro considerato "fuori mercato". Attualmente i nipoti Matteo e Federica hanno ritirato l'annuncio e ora valutano di ristrutturarla e dividerla in più unità, così da poterla rivendere con più facilità.

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Il comprensorio di lusso di via Nemea a Roma

La villa sul Monte Argentario

Tra le abitazioni più amate da Raffaella Carrà c'era anche l'enorme villa a Cala Piccola, sul Monte Argentario, considerata il suo rifugio intimo (non a caso a pochi giorni dalla morte fu lì che venne organizzata una funzione privata). La proprietà si estende su oltre 500 mq di superficie, si sviluppa su più livelli, conta oltre 20 vani e ha una meravigliosa vista sul Giglio, oltre che un enorme giardino panoramico con vista sul mare. Sebbene negli anni scorsi si parlasse di una presunta vendita, l'ex compagno Sergio Japino ha sempre smentito.

La villa di Raffaella Carrà | Foto Lionard Luxury Estate

Il podere di Montalcino appartenuto a Raffaella Carrà

L'ultimo immobile lasciato in eredità da Raffaella Carrà è il podere di Montalcino, nella frazione di Montisi, in Toscana. Acquistata negli anni '70 con il compagno dell'epoca, Gianni Boncompagni, venne denominata "Il Poggio" e divenne un vero e proprio rifugio per la coppia. Si trova fuori dal centro abitato ed è completamente immersa nella natura ma non si sa nulla sui suoi interni. Oggi è abitata da una famiglia locale ma i cittadini ricordano ancora la compianta cantante per la sua disponibilità e la sua gentilezza.