Raffaella Carrà, in vendita la villa all'argentario della cantante La villa di Raffaella Carrà è in vendita. Dopo la casa di Vigna Clara, a Roma, gli eredi della cantante mettono sul mercato la residenza dell'Argentario progettata da Giò Pomodoro: un gioiello da mille metri quadri immerso nel verde.

A cura di Arianna Colzi

La villa di Raffaella Carrà | Foto Lionard Luxury Estate

La villa all'Argentario di Raffaella Carrà è in vendita. Dopo aver messo in vendita la sua magnifica casa di Roma, situata nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, gli eredi dell'artista scomparsa nel 2021 hanno deciso di mettere sul mercato la residenza costruita per lei dallo scultore, artista e incisore Giò Pomodoro. Più di mille metri quadrati e quasi sei ettari di parco, la proprietà si trova lungo la Panoramica che costeggia il monte Argentario lungo il versante di Porto Santo Stefano.

La villa da sogno di Raffaella Carrà all'Argentario

L'artista e scultore Giò Pomodoro, uno dei più rilevanti e noti del Novecento, progetta questa villa che sarà poi della "Raffa" in mezzo a vigneti, oliveti e giardini, dove è stato costruito anche un maneggio. La proprietà, in vendita su Lionard Luxury Real Estate, è affacciata sulla baia di Cala Piccola e offre una magnifica vista sull'isola del Giglio: conta una villa padronale con diversi terrazzi e spazi all'aperto e tre dependance.

Il parco immenso che circonda la villa | Foto Lionard Luxury Real Estate

La villa principale si sviluppa su tre livelli dove troviamo sette stanze da letto con rispettivi bagni privati, una sala relax, salone con camino, cucina e le terrazze panoramiche che offrono una magica vista sull'oasi verde che circonda la residenza. L'architettura riflette la poetica di Giò Pomodoro che ha utilizzato da sempre diversi materiali: anche nella villa padronale, di 716 mq, sono stati utilizzati malta cementizia, gesso, marmo e pietre squadrate. Pomodoro, infatti, era un grande appassionato di fisica e scienza, discipline che l'hanno portato a scoprire i diversi materiali.

La casa vista dall'alto | Lionard Luxury Real Estate

La luce che filtra dalle ampie finestre diventa un elemento decorativo, illuminando le sculture con giochi di ombre e luci magnifici. Nelle zone verdi intorno alla tenuta si trovano diversi spazi lounge: nel bosco, tra ulivi e querce, si trova anche un eliporto privato. Il prezzo di trattativa, coperto dalla riservatezza, dovrebbe partire da un somma pari a due milioni di euro.

Gli interni della casa | Lionard Luxury Real Estate