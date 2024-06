video suggerito

La villa in vendita all’Argentario non è di Raffaella Carrà: la smentita di Sergio Japino La dimora lussuosa messa in vendita all’Argentario non è di Raffaella Carrà: il compagno di lunga data Sergio Japino ha smentito. A chiarire l’equivoco è stato il sindaco del comune di Monte Argentario che ha rivelato chi è il proprietario della casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La villa all'Argentario | Foto Lionard Real Estate

Dopo la notizia della vendita della villa all'Argentario di Raffaella Carrà si è scatenato un piccolo caso mediatico. Lo storico compagno della cantante, Sergio Japino, ha pubblicamente smentito che la casa progettata da Giò Pomodoro appartenesse all'artista. Anche il sindaco di Monte Argentario, piccolo comune toscano dove si trova la dimora da sogno, è intervenuto per chiarire la questione, negando che la casa in vendita fosse di proprietà dell'artista e conduttrice.

La villa dell'Argentario in vendita non è di Raffaella Carrà

All'agenzia di stampa Ansa Sergio Japino affida le sue parole di commento dopo la notizia della vendita della residenza di Cala Piccola, sul Monte Argentario: "La citata villa all'Argentario, progettata da Giò Pomodoro, non è – e non è mai stata – di proprietà della signora Carrà". In molti quindi si sono chiesti a chi appartenesse la villa e di conseguenza quale fosse la residenza della "Raffa" che per decenni ha frequentato l'Argentario e il suo mare limpido.

La villa di Sergio Japino | Foto Lionard Luxury Estate

Al Corriere Fiorentino, il sindaco Roberto Cerulli è intervenuto per chiarire l'equivoco che ha portato Japino alla smentita: quella in vendita appartiene all'ex ballerino e compagno di Raffaella Carrà. La cantante possedeva un'altra villa a pochi chilometri di distanza, sempre affacciata su Cala Piccola. I due, infatti, per anni hanno frequentato gli stessi ambienti: per questo avevano due case a poca distanza l'una dall'altra. Per decenni Carrà si è rifugiata all'Argentario, anche con lo stesso Japino, e qui il 5 agosto 2021 si è tenuta una piccola funzione privata in suo ricordo, a un mese di distanza dalla scomparsa e subito dopo i funerali a Roma ai quali hanno preso parte tanti artisti e colleghi.