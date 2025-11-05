Alex Belli e Delia Duran presto genitori, lui: “La mia ex moglie disse una cattiveria. Questo figlio è un miracolo”

Alex Belli e Delia Duran sono pronti a diventare genitori. Dopo l'annuncio della gravidanza fatto a Verissimo nel weekend, sono tornati a parlare di quanto sta accadendo nella loro vita. Erano anni che parlavano al pubblico della loro volontà di allargare la famiglia, ma nonostante i ripetuti tentativi, il figlio tardava ad arrivare. Inaspettatamente, lo scorso agosto la modella venezuelana ha scoperto di essere incinta: "È una benedizione di Dio", hanno commentato in un'intervista.

I commenti sulla gravidanza: "Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri"

Intervistati dal settimanale Chi, Alex Belli e Delia Duran hanno parlato della novità piombata nella loro vita. Da oltre cinque anni raccontavano di volere un figlio, che non riusciva ad arrivare. La modella venezuelana ha raccontato: "Ad agosto ho scoperto la gravidanza, aspettavamo da cinque anni questo momento. Avevamo fatto tanti tentativi e non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale. È una benedizione di Dio, lui era incredulo dalla gioia". Il loro stile di vita è cambiato, hanno spiegato, e come dichiarato anche a Verissimo hanno deciso di rinunciare al precedente modo di vivere la sessualità e dire addio "all'amore libero", di cui si facevano portavoce. "Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri" ha commentato la Duran a Chi. "Io sono più trasgressiva di lui, ma è un bel match. Tutti e due siamo fedeli, la nostra chiave di lettura è riuscire a condividere pensieri liberi, riuscire a dirci le cose. Tradire è anche nascondere, noi ci diciamo tutto, siamo trasparenti".

"La mia ex moglie disse una cattiveria, ma questo è un miracolo della vita"

Alex Belli ha poi commentato le precedenti dichiarazioni che fece la sua ex moglie, Katarina Raniakova, che nel 2019, all'indomani dello scontro in tv tra Mila Suarez e Delia Duran al GF, disse: "Non vi fate prendere in giro con il discorso dei figli, lui non può averli". L'attore ha così dichiarato: "Era una cattiveria, la verità è che, poiché non riuscivamo, dissi che avremmo avuto bisogno di un aiuto dalla scienza". Alex Belli ha chiarito però che la notizia è "un dono del Creatore", perché "la vita la puoi formare solo lo decide qualcuno di più grande". Ha aggiunto: "Avevo provato anche prima, nella mia precedente relazione, ad avere un figlio, ma non è arrivato. Anche con Delia ci ho provato, e alla fine, dopo tanti tentativi, è accaduto il miracolo della vita".