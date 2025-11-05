spettacolo
Alex Belli e Delia Duran presto genitori, lui: “La mia ex moglie disse una cattiveria. Questo figlio è un miracolo”

Alex Belli e Delia Duran diventeranno presto genitori. “Aspettavamo da cinque anni questo momento, non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale” hanno dichiarato in un’intervista. L’attore ha poi commentato le parole che rilasciò la sua ex moglie che lo accusò di nascondere la sua impossibilità ad avere figli: “Fu una cattiveria. Con Delia dopo tanti tentativi è accaduto il miracolo della vita”.
A cura di Gaia Martino
Alex Belli e Delia Duran sono pronti a diventare genitori. Dopo l'annuncio della gravidanza fatto a Verissimo nel weekend, sono tornati a parlare di quanto sta accadendo nella loro vita. Erano anni che parlavano al pubblico della loro volontà di allargare la famiglia, ma nonostante i ripetuti tentativi, il figlio tardava ad arrivare. Inaspettatamente, lo scorso agosto la modella venezuelana ha scoperto di essere incinta: "È una benedizione di Dio", hanno commentato in un'intervista.

I commenti sulla gravidanza: "Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri"

Intervistati dal settimanale Chi, Alex Belli e Delia Duran hanno parlato della novità piombata nella loro vita. Da oltre cinque anni raccontavano di volere un figlio, che non riusciva ad arrivare. La modella venezuelana ha raccontato: "Ad agosto ho scoperto la gravidanza, aspettavamo da cinque anni questo momento. Avevamo fatto tanti tentativi e non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale. È una benedizione di Dio, lui era incredulo dalla gioia". Il loro stile di vita è cambiato, hanno spiegato, e come dichiarato anche a Verissimo hanno deciso di rinunciare al precedente modo di vivere la sessualità e dire addio "all'amore libero", di cui si facevano portavoce. "Non siamo una coppia aperta, siamo solo sinceri" ha commentato la Duran a Chi. "Io sono più trasgressiva di lui, ma è un bel match. Tutti e due siamo fedeli, la nostra chiave di lettura è riuscire a condividere pensieri liberi, riuscire a dirci le cose. Tradire è anche nascondere, noi ci diciamo tutto, siamo trasparenti".

"La mia ex moglie disse una cattiveria, ma questo è un miracolo della vita"

Alex Belli ha poi commentato le precedenti dichiarazioni che fece la sua ex moglie, Katarina Raniakova, che nel 2019, all'indomani dello scontro in tv tra Mila Suarez e Delia Duran al GF, disse: "Non vi fate prendere in giro con il discorso dei figli, lui non può averli". L'attore ha così dichiarato: "Era una cattiveria, la verità è che, poiché non riuscivamo, dissi che avremmo avuto bisogno di un aiuto dalla scienza". Alex Belli ha chiarito però che la notizia è "un dono del Creatore", perché "la vita la puoi formare solo lo decide qualcuno di più grande". Ha aggiunto: "Avevo provato anche prima, nella mia precedente relazione, ad avere un figlio, ma non è arrivato. Anche con Delia ci ho provato, e alla fine, dopo tanti tentativi, è accaduto il miracolo della vita".

Personaggi
