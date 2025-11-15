Gossip
Alex Belli e Delia Duran aspettano un maschietto: quando nascerà e il nome scelto per il bebè

Alex Belli e Delia Duran hanno svelato il sesso del loro primogenito. Il bebè nascerà il 31 marzo. Il nome scelto e il suo significato.
A cura di Daniela Seclì
Alex Belli e Delia Duran hanno svelato il sesso del bebè che aspettano. Il loro primogenito sarà un maschietto. La coppia si è raccontata nel salotto di Storie al bivio, programma condotto da Monica Setta. I due sono tornati a parlare delle difficoltà avute per diventare genitori. Ma finalmente è arrivato il momento di lasciarsi il dolore alle spalle, il bebè nascerà il 31 marzo.

Alex Belli e Delia Duran svelano il nome scelto per il bebè. La coppia ha svelato i due nomi che al momento sono in ballo per il loro primogenito: "Lo chiameremo Gabriel o Roberto come il padre di Alex". Il nome Gabriel si rifà all'arcangelo Gabriele e significa "fortezza di Dio", "forza di Dio" o "Dio è forte". Il nome Roberto, invece, come spiegato dalla modella Delia Duran sarebbe un modo per omaggiare il padre del suo compagno. Il significato è "splendente di gloria" o "illustre per fama". Di certo nelle prossime settimane sceglieranno su quale dei due nomi puntare per il loro bambino.

La difficoltà a diventare genitori. Alex Belli e Delia Duran hanno parlato spesso delle difficoltà che hanno incontrato a realizzare il sogno di avere un figlio. Ci provavano da cinque anni: "Stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita". Prima, però, hanno deciso di affidarsi alla tradizione napoletana: "Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta". Alex Belli nei giorni scorsi si è anche tolto un sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro la ex moglie Katarina Raniakova che dichiarò che l'uomo non potesse avere figli: "Disse una cattiveria". Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita di coppia con Delia Duran. Il 31 marzo nascerà il loro primo figlio. La puntata di Storie al bivio con l'intervista a Delia Duran e Alex Belli andrà in onda sabato 29 novembre alle ore 15:30 su Rai2.

