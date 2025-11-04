Diana Del Bufalo in lacrime per la gravidanza di Arianna Montefiori: il video della reazione sui social

Risale solo a qualche giorno fa la notizia della gravidanza di Arianna Montefiori, a lungo cercata insieme al suo compagno Briga: i due hanno annunciato che la loro famiglia si allargherà presto dopo la scelta di ricorrere a un percorso alternativo. Attraverso un video condiviso sui social poche ore fa, l'attrice mostrato la reazione delle sue migliori amiche. Su tutte, Diana Del Bufalo, che è stata anche l'artefice dell'incontro tra i due futuri genitori.

La reazione di Diana Del Bufalo

"A Thousand Years" come sottofondo, abbracci e lacrime: le immagini condivise sui social da Arianna Montefiori testimoniano tutta la gioia e la commozione delle sue migliori amiche. Diana Del Bufalo è tra quelle che più sono rimaste colpite alla notizia della gravidanza, forse anche perché fu proprio lei, anni fa, a presentare Briga all'attrice, ignara del fatto che da quell'incontro sarebbe nata una storia d'amore intensa, salda e duratura. A provarlo sono anche le sue parole: "Ma sei sicura? Sicura al 100%? Un po' me lo sentivo, non lo so perché", balbetta Del Bufalo tra le lacrime, prima di abbracciare con forza la sua amica. Nel filmato seguono a ruota anche le reazioni di altre persone a lei care, tra cui anche Federica Zacchia.

La gravidanza arrivata dopo un percorso alternativo

Già qualche mese fa, ospiti di Verissimo, Briga e Arianna Montefiori avevano parlato con sincerità del loro desiderio di diventare genitori e delle difficoltà incontrate lungo il percorso. In quell’occasione, l’attrice aveva raccontato senza filtri la fatica di un’attesa che sembrava non finire mai: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così", aveva spiegato. La coppia aveva poi accennato alla possibilità di intraprendere un percorso alternativo per realizzare il sogno della genitorialità. Montefiori aveva voluto lanciare anche un messaggio alle altre donne che si trovano nella stessa situazione: "Vorrei che le coppie e le donne che affrontano questa esperienza non si sentissero sole o in difetto".