Briga: “Fu Diana Del Bufalo a presentarmi Arianna Montefiori, la credeva perfetta per me. Amici è stato la svolta”

Briga e Arianna Montefiori raccontano il loro primo incontro in un'intervista. Il merito fu di Diana Del Bufalo, loro amica comune: "Ero un po' titubante. Poi alla fine le ho mandato un messaggio e oggi eccoci qua", le parole del rapper. E sul percorso ad Amici di Maria De Filippi: "Quell'esperienza può davvero essere un punto, una svolta nella vita di un'artista".

Il primo incontro di Briga e sua moglie grazie a Diana Del Bufalo

Intervistati dal settimanale Chi, i due hanno svelato i retroscena sul loro primo incontro. Montefiori ha raccontato che, in quel periodo, era appena uscita da una relazione e aveva deciso di prendersi del tempo per sé: "Poi la mia migliore amica, Diana Del Bufalo, mi ha detto: ‘Devi assolutamente conoscere Briga'. Non ero convinta…un rapper. Due giorni dopo ero a casa sua. E da lì non me ne sono più andata". Una cosa simile accadde anche all'attuale marito: "Diana mi aveva scritto: ‘Ti devo presentare una ragazza perfetta per te', Io ero un po' titubante. Poi alla fine le ho mandato un messaggio e oggi eccoci qua".

Arianna Montefiori e la sua migliore amica Diana Del Bufalo

Il matrimonio è arrivato nel 2021, in pieno Covid: "In un periodo in cui tante coppie si sono separate per via della convivenza forzata, noi ci siamo uniti ancora di più. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Un mese e mezzo passato al mare, in pieno lockdown, con la spiaggia deserta, sembrava un film". I due hanno il desiderio di un figlio ma, come precisato dall'attrice, è "un tema delicato e le continue domande che riceviamo, anche in buona fede, possono essere invasive. Nessuno può sapere davvero cosa vive una coppia. Per questo, sui social ho scritto: ‘Facciamo attenzione'". Come raccontato da loro di recente a Verissimo, affronteranno un percorso alternativo per diventare genitori.

"L'esperienza ad Amici è stata una svolta"

Oggi Briga punta tutto sulla musica, ma definisce quella di vivere d'arte in Italia come un'esperienza "difficile": "Tutti possono fare musica, ma pochi restano. Io ho sempre puntato alla longevità. In parte queste determinazione me la sono costruita con il tempo e poi…Amici, Maria De Filippi hanno fatto il resto". Il rapper partecipò al talent nel 2015: "Quell'esperienza può davvero essere un punto, una svolta nella vita di un'artista. Proprio nel come affrontare il viaggio".