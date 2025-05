video suggerito

George Eastman strappato alla morte: sua figlia Arianna Montefiori rivela il miracolo prima delle nozze con Briga Briga e Arianna Montefiori svelano a Verissimo il messaggio segreto che ha dato inizio al loro amore e il miracolo del padre di lei, l'attore western George Eastman, che dopo problemi al cuore è riuscito a ballare al matrimonio con lei.

La puntata di Verissimo del 3 maggio ha regalato uno dei momenti più emozionanti della stagione quando Briga e Arianna Montefiori hanno condiviso con Silvia Toffanin i dettagli più intimi della loro storia d'amore, dall'inaspettato colpo di fulmine fino al commovente ballo padre-figlia che sembrava impossibile. Non tutti sanno infatti che il padre di Arianna Montefiori è proprio George Eastman, storico attore di film western, sceneggiatore di grandi capolavori cult del cinema, attore anche in Regalo di Natale e La rivincita di Natale di Pupi Avati.

L'amica Diana Del Bufalo ha fatto da "Cupido"

"È stata Diana Del Bufalo a fare da Cupido", ha rivelato Arianna Montefiori. "Mi disse: ‘Siete perfetti tu e Briga'. Inizialmente non ci credevo affatto." La giovane attrice ha raccontato come, nonostante lo scetticismo iniziale, un incontro casuale durante una cena abbia confermato l'intuizione dell'amica. Arianna ha ammesso con un sorriso malizioso: "Gliel'ho fatta un po' sudare". Dopo i primi messaggi, ci sono volute ben tre settimane prima di rivedersi a una cena di gruppo, scenario che avrebbe potuto facilmente ostacolare anziché favorire la nascita di un sentimento.

La mossa di Briga che ha dato inizio a tutto

È stato qui che Briga ha fatto la mossa che avrebbe dato inizio a tutto. "Era il peggior ambiente possibile per comunicare", ha confessato il cantante. "Le mandai un messaggio mentre eravamo seduti allo stesso tavolo, scrivendo semplicemente: ‘Ti vorrei abbracciare". Ci siamo alzati, appartati in un angolo e ci siamo abbracciati".

Il miracolo del padre e il ballo che sembrava impossibile

La confessione più toccante è arrivata quando Arianna ha parlato del padre, George Eastman: "L'anno prima del matrimonio ha avuto un infarto gravissimo. I medici mi dicevano che non ce l'avrebbe fatta". Con la voce incrinata dall'emozione, Arianna Montefiori ha condiviso il suo timore più grande: "Sognavo di passare il giorno del matrimonio con lui, ma avevo paura che questo non potesse mai accadere". Un timore che si è dissolto nel giorno più bello, il loro matrimonio nel 2021, trasformandosi in uno dei ricordi più preziosi: "Invece c'è stato, e abbiamo fatto il ballo insieme. Una cosa che porterò sempre nel cuore".