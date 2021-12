Briga e Arianna Montefiori si sono sposati: “Ci ameremo per sempre”, foto e video del matrimonio Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie. La cerimonia è stata celebrata in Vaticano, sabato 18 dicembre alle ore 11:00.

A cura di Daniela Seclì

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono sposati. Il cantante ed ex allievo della scuola di Amici e l'attrice, si sono promessi amore eterno in Vaticano. La cerimonia nuziale si è tenuta sabato 18 dicembre alle ore 11:00 ed è stata documentata sui social, dai due sposini. Tra gli invitati c'era anche Diana Del Bufalo, amica di Arianna, con la quale ha recitato nella serie Che Dio ci aiuti.

Arianna Montefiori e Briga nel giorno delle nozze

Arianna Montefiori è apparsa radiosa. La sera prima delle nozze ha chiesto a Mattia Briga (all'anagrafe Mattia Bellegrandi, ndr), se il giorno dopo si sarebbe presentato in chiesa e lui, ha ironizzato: "Vedremo!". Come molte future sposine, anche Arianna Montefiori ha fatto fatica a prendere sonno la notte prima di avviarsi all'altare. Il giorno della cerimonia, però, è stata lei a farsi aspettare, mentre Briga impaziente faceva avanti e indietro davanti alla Chiesa. Poi la sposa è arrivata più bella che mai. Ad accompagnarla all'altare è stato suo padre.

L'abito bianco dell'attrice Arianna Montefiori

Era ottobre 2020 quando Briga ha fatto la sua proposta di matrimonio ad Arianna Montefiori. Poi, lo scorso settembre, la coppia ha annunciato che sabato 18 dicembre, sarebbero diventati marito e moglie. L'annuncio della data delle nozze, è stato accompagnato dall'ironia di Arianna: "Guai a te se scappi". Ma il cantante ha tenuto fede alla promessa e oggi, elegantissimo, ha sposato l'attrice. Montefiori ha scelto per questo giorno tanto importante, un abito bianco molto romantico. Candido pizzo all'altezza del seno e a coprire le braccia e la parte bassa, ampia e vaporosa. Ciliegina sulla torta, un lungo velo. Sui social, Briga ha assicurato: "Per mille anni" e lei gli ha fatto eco: "Il giorno più bello della mia vita. Ti amo per sempre".