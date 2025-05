video suggerito

Arianna Montefiori e la battaglia per diventare mamma: "Affronteremo un percorso alternativo" Arianna Montefiori rompe il silenzio a Verissimo sulle difficoltà a concepire: "Non bisogna sentirsi in difetto". Lei e Briga rivelano il loro percorso alternativo per coronare il sogno di diventare genitori.

Durante l'intensa intervista a Verissimo del 3 maggio, dove si è parlato anche delle condizioni di salute del padre George Eastman, Arianna Montefiori e Briga hanno aperto il loro cuore su un tema delicato e spesso considerato tabù: le difficoltà nel concepimento. La coppia ha condiviso un aspetto molto intimo della loro vita attuale.

Il desiderio di genitorialità e le difficoltà nascoste

"Ci piacerebbe tanto diventare genitori, lo desideriamo e speriamo che accadrà", hanno confessato con sincerità i due sposi. Parole semplici che nascondono un percorso complesso, come ha poi rivelato Arianna con straordinaria forza e vulnerabilità: "Non ti nascondo che sta un po' faticando la situazione". La giovane attrice ha quindi svelato ciò che molte coppie vivono in silenzio:

Dobbiamo affrontare un percorso alternativo e va bene così. Vorrei che le altre donne, che sono nella mia stessa situazione, non si sentissero sole o in difetto o che non vanno bene, non è così.

Una dichiarazione che getta luce su una realtà spesso invisibile, quella di chi deve ricorrere a strade diverse per realizzare il sogno della genitorialità.

C'è ancora uno stigma che circonda chi non riesce a diventare genitore

Le parole di Arianna Montefiori e la testimonianza di quello che sta cercando di fare con Briga sono importanti perché aiutano a tendere una mano alle tantissime donne che vivono lo stesso dramma, spesso in silenzio e con un profondo senso di inadeguatezza. La forza di Briga e Arianna Montefiori si manifesta non solo nell'affrontare insieme questa "fatica", come l'ha definita Arianna, ma anche nella scelta di parlarne apertamente, contribuendo ad abbattere lo stigma che ancora circonda le difficoltà di concepimento e i percorsi alternativi verso la genitorialità. Un buon momento di televisione e un buon modo di raccontarsi, senza dubbio.