Bettarini e Nicoletta Larini parlano di avere un figlio a Verissimo, lui frena: “Mi vedrei più come nonno”

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si raccontano a Verissimo e parlano della possibilità di avere figli in futuro. Il botta e risposta tra i due: “Ho l’istinto materno”, “Io mi vedrei più come nonno”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato il loro rapporto a quasi nove anni dall’inizio della relazione, tra bilanci, progetti e qualche riflessione sul futuro. Seduti nello studio di Silvia Toffanin, la coppia ha ripercorso le tappe più importanti della loro storia d’amore, parlando anche della possibilità di allargare la famiglia. Un tema su cui, però, le loro posizioni non coincidono del tutto.

Il desiderio di avere un figlio

Nel corso dell’intervista, è emerso il desiderio di maternità di Nicoletta Larini, cresciuto anche negli ultimi anni. Bettarini, invece, ha frenato, lasciandosi andare a un commento che racconta bene il suo punto di vista: “In questa fase della mia vita, mi vedrei più come nonno”. Una frase che ha strappato un sorriso in studio, ma che riflette anche la consapevolezza dell’ex calciatore, oggi 53enne, già padre di due figli che potrebbero effettivamente renderlo nonno.

Nel racconto della loro quotidianità, spazio anche alla famiglia “allargata” che già condividono: tre cani, diventati parte integrante della loro vita. Un’esperienza che, come hanno raccontato, ha rafforzato ancora di più lo spirito materno di Nicoletta: "Alla soglia dei 32 anni mi immagino mamma, però ho sempre evitato questo discorso con Stefano perché so che lui ha già due figli. Nel caso si vedrà in futuro".

Il progetto del matrimonio

La coppia ha parlato a lungo del loro legame, nato non senza difficoltà. È stato lo stesso Bettarini a ricordare quanto sia stato complicato, all’inizio, conquistare Nicoletta: “Non ne voleva proprio sapere, l’ho conosciuta praticamente quando era una ragazzina, mentre adesso è una donna”. Insieme da otto anni, Bettarini e Larini festeggeranno il loro anniversario il prossimo maggio. Alla domanda sul matrimonio, la risposta è stata prudente: “Ci stiamo pensando, ma per il momento non è in programma niente”.