L’altro ispettore, anticipazioni 9 dicembre: Mimmo affronta un caso che lo porta indietro nel tempo

Martedì 9 dicembre va in onda l'ultima puntata della fiction L'altro Ispettore su Rai1, con protagonista Alessio Vassallo nei panni dell'ispettore Domenico Dodaro. Da quando è tornato a Lucca, si è immerso nel lavoro, cercando di risolvere i casi anche più difficili sempre con competenza e serietà. Nell'ultimo episodio avrà a che fare con una morte che, però, affonda le sue radici in un passato che lui stesso conosce.

Le anticipazioni nella puntata de L'altro ispettore del 9 dicembre

Nel primo episodio dal titolo Fine corsa, Mimmo viene coinvolto in un caso che, a primo impatto, sembra essere un infortunio sul lavoro. Ad aver perso la vita è una donna, Serena, vittima di un incidente stradale mentre tornava a casa dopo un turno di notte in una clinica dove lavora come infermiera. Analizzando il luogo in cui è avvenuto l'incidente, non si riscontrano segni di frenata e a seguito degli esami effettuati sulla donna, nel corpo non ci sono residui né di alcol, né di sostanze stupefacenti. L'unico elemento fortemente presente è il caffè, trovato in grandi quantità. Per questa ragione, quindi, Domenico decide di indagare in maniera più approfondita sul posto di lavoro.

Mimmo indaga su un caso che scava nel passato

Il secondo episodio, dal titolo Seconda occasione, vede Mimmo impegnato nell'investigare sulla morte di due uomini: Furino Villa e Carmelo Ricci. I corpi dei due colleghi sono stati ritrovati, quando ormai era troppo tardi per poter essere salvati, all'interno di un silo, e lì i due avevano inalato una quantità tale di monossido di carbonio da intossicarsi. Domenico, quindi, deve indagare a fondo e tra una ricerca e l'altra, parlando con i colleghi delle vittime, i familiari e chiunque possa dargli una mano per scoprire la verità, capirà che le ragioni di questo tragico epilogo ha delle radici più profonde di quelle che si vedono ad un primo sguardo e che dovrà cercare nel passato.