Un professore 3, anticipazioni quinta puntata del 17 dicembre: Manuel torna a casa, Anita nasconde un segreto

Un professore 3, anticipazioni mercoledì 17 dicembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Un professore 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore 3 in onda mercoledì 17 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Andranno in onda il nono e il decimo episodio, intitolati rispettivamente Hawking: il mistero dell'universo e Arendt: la colpa e il perdono. Manuel Ferro torna finalmente a casa. Anita è felice ma allo stesso tempo vive il tormento di non riuscire a confidare a nessuno il suo segreto. Dante, intanto, viene a sapere come è morto Gabriele e ciò gli causa dei profondi sensi di colpa. L'appuntamento è mercoledì 17 dicembre. Di seguito le anticipazioni dettagliate, attenzione spoiler.

Un professore 3, anticipazioni quinta puntata del 17 dicembre

La trama dei nuovi episodi di Un professore 3

Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore 3 in onda mercoledì 17 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nono episodio, intitolato Hawking: il mistero dell'universo, si assiste a un'importante novità. Manuel Ferro, infatti, torna a casa. Il giovane aveva lasciato Roma per metabolizzare la delusione della fine della relazione con Nina. Ovviamente tutti sono felicissimi del suo ritorno. La madre, Anita, non sta più nella pelle. Tuttavia, la donna vive anche un momento di profonda indecisione. Non riesce a confidare a nessuno quello che ha appena scoperto.

Dante scopre la verità sulla morte di Gabriele e ne esce sconvolto

Un professore 3, cosa succederà nella quinta puntata

Nel decimo episodio, intitolato Arendt: la colpa e il perdono, Leone ha un incontro con Dante e gli assicura che la morte di Gabriele non è da ricondurre a un incidente, né è stata causata da Alba. Il ragazzo ha deciso consapevolmente di morire. Gabriele, infatti, da tempo stava attraversando l'oscurità di una crisi esistenziale. Ed è stato proprio il suo stato d'animo a spingerlo a non voler vivere. Questa consapevolezza, però, non fa che acuire il senso di colpa di Dante Balestra. Il professore, infatti, sente di avere riempito di dubbi il giovane, senza poi aiutarlo a gestire il suo disagio.