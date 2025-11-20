Dov’è stato girato Un Professore 3, le location della fiction Rai ambientata a Roma

La terza stagione di “Un Professore”, fiction Rai con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi e ambientata a Roma, arriva il 20 novembre.

Torna per la terza stagione ‘Un professore', la fiction con Alessandro Gassmann che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 20 novembre. Quest'anno la serie girata a Roma racconta il docente di filosofia Dante Balestra, interpretato proprio da Gassmann, alle prese con la maturità della sua classe, la 5^B. Oltre alle lezioni e al rapporto con gli studenti, c'è anche la vita privata del professor Balestra, che vive momenti travagliati anche con la madre Virginia, il figlio Simone e con la collega ed ex compagna Anita, interpretata da Claudia Pandolfi. Come per le prime due stagioni, tutto questo tornerà ad animare il Liceo Da Vinci di via Cavour. Sul piccolo schermo anche luoghi turistici, scorci panoramici e angoli di Roma della vita di tutti i giorni.

Dove si trova il liceo Da Vinci

L’ingresso del Liceo Da Vinci su via Frangipane

‘Un professore' 3, in onda a partire da giovedì 20 novembre, è ambientata al Liceo Leonardo Da Vinci, istituto che comprende vari indirizzi dal classico al linguistico, passando per le scienze umane. La sede di questo storico liceo romano è sulla centrale via Cavour, ma le riprese esterne sono state girate fuori dall'ingresso secondario su via Frangipane. Le aule e i corridoi, invece, sono stati ricostruiti nel teatro di posa Videa.

Le riprese al Rione Monti

Veduta del Rione Monti

A due passi dal Liceo Da Vinci dove il professor Balestra prova a ispirare le menti dei giovani con le sue lezioni di filosofia, si trova il pittoresco Rione Monti, uno dei più caratteristici di Roma. Fra le pareti coperte di edera e i baretti di fianco alle chiese sono state girate molte scene della vita dei personaggi al di fuori della scuola. Monti è anche una delle zone più antiche della Capitale. Qui, proprio alle spalle del Foro di Augusto, si estendeva la Suburra, una zona abitata dalla plebe che viveva in palazzine di legno ammassate l'una sull'altra. Nel corso degli ultimi secoli questa è diventato uno dei quadranti di Roma più amati dai turisti, per i suoi vicoli e gli affacci sul Colosseo, ma anche dai cittadini più giovani, anche per i tanti negozi di abbigliamento vintage.

Le scene di Un Professore al Gianicolo

Veduta di Roma dal colle Gianicolo

Le riprese della terza stagione de ‘Un professore' si sono fermate per varie settimane anche nel quartiere di Monteverde. In particolare nella zona di viale delle Mura Gianicolensi. Questa strada costeggia un tratto di fortificazioni seicentesche che andava da Porta Portese fino al Vaticano. Oggi questa strada conduce a Porta San Pancrazio, da cui parte la passeggiata del Gianicolo. Alla fine di questo percorso c'è uno dei belvederi più belli e impressionanti di Roma. Non è quindi difficile capire perché la produzione abbia scelto questa zona per le riprese.