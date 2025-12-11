Un professore 3, quante puntate sono e quando finisce la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Un professore 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serie TV Un professore 3 con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas è composta da sei puntate e dodici episodi. Al momento sono andate in onda le prime tre puntate. Nella trama già trasmessa, Manuel Ferro ha preso una decisione drastica sulla sua vita, dopo essere stato lasciato da Nina. Simone è innamorato di Thomas. Mentre Luna ha iniziato una relazione con Laura. La serie è ambientata a Roma. Vediamo quando andrà in onda il finale di stagione. L'ultima puntata è ormai alle porte, la settimana prossima infatti ci sarà un doppio appuntamento con la fiction di Rai1.

Quante puntate sono in totale

La serie Un professore 3 è composta da sei puntate. Nel corso di ogni puntata, gli spettatori assistono a due episodi per un totale di dodici episodi. Al momento sono andate in onda tre puntate, la fiction sta tenendo compagnia agli spettatori sin dallo scorso 20 novembre. Restano altre tre puntate per conoscere il finale di stagione e si preannunciano ricche di colpi di scena. Attenzione, però, le ultime due puntate andranno in onda in giorni consecutivi e non a una settimana di distanza come al solito. Vediamo la programmazione di Un professore 3.

Quando finisce Un professore: la data dell’ultima puntata

L'ultima puntata della serie Un professore 3 andrà in onda giovedì 18 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. La settimana prossima gli spettatori avranno modo di assistere a due puntate della serie e, dunque, a quattro episodi. L'appuntamento sarà sia mercoledì 17 dicembre che giovedì 18 dicembre. Dunque ecco di seguito le puntate restanti: