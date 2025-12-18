Serie e Fiction
Un professore 3

Un professore 4 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction con Alessandro Gassman

La quarta stagione di Un Professore è in fase di scrittura, ma la Rai non ha ancora deciso la sua realizzazione: cosa sappiamo sul futuro della serie televisiva con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.
A cura di Gaia Martino
Un professore 3

Termina anche la terza stagione di Un Professore, l'amata fiction Rai con Alessandro Gassman (nei panni di Dante Balestra) e Claudia Pandolfi (Anita Ferro) iniziata con la messa in onda lo scorso 20 novembre. L'ultima puntata è in programma per giovedì 18 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, e segna la fine del percorso scolastico dei tanti studenti interpretati, tra i vari attori, da Nicolas Muapas e Damiano Gavino. Il gran finale vede al centro della storia l'attesissimo esame di maturità degli studenti della 5B del Liceo Da Vinci: ma cosa succederà dopo?

I telespettatori appassionati della serie si chiedono se ci sarà la quarta stagione. Una risposta ufficiale da parte della Rai non c'è ancora. Stando a quanto apprende Fanpage.it, non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato dai produttori durante la conferenza stampa della serie tenutasi due mesi fa circa. Lo sceneggiatore è al lavoro sui nuovi episodi, che sarebbero ora in fase di scrittura. La decisione finale, però, sulla realizzazione della nuova stagione, spetta alla Rai.

Durante l'anteprima della terza stagione, lo scorso ottobre, Alessandro Gassman ha raccontato che i nuovi episodi potrebbero affrontare il tema di Gaza: "Questa serie è bella perché parliamo di tutto, bullismo, cambiamenti climatici e non escludo in futuro si parli anche di argomenti come questo. La filosofia dà questa possibilità, di aprirsi a tutto. La serie rimarrà attaccata, negli argomenti, alla nostra società". Scrive Movieplayer.it, l'attore ha rivelato anche di voler tornare a vestire i panni del professore Balestra prossimamente. Bisogna considerare però che la terza stagione si conclude con l'esame di maturità degli studenti, quindi con l'addio di diversi allievi alla scuola, e membri del cast, e per questo motivo potrebbe concludersi anche il suo percorso con la fiction. Niente è ancora certo: bisogna attendere un annuncio ufficiale dalla Rai per scoprire il futuro della serie televisiva.

Serie Tv e Fiction
