Un professore 3, anticipazioni sesta e ultima puntata: Manuel rivela tutto a Dante, poi arriva l’esame di maturità

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 3 in onda giovedì 18 dicembre su Rai1. Manuel rivela il segreto di Anita a Dante. Gran finale con l’esame di maturità e il futuro dei ragazzi.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 3 in onda giovedì 18 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente Buddha e L'esame. Gli studenti del Leopardi fanno visita a Dante per convincerlo a tornare. Manuel, vedendo la madre in difficoltà, decide di prendere l'iniziativa e rivelare al professore il segreto che Anita non riesce a confessargli. Mesi dopo, è il momento dell'esame di maturità e i ragazzi devono affrontare le loro paure. L'appuntamento è giovedì 18 dicembre. Di seguito le anticipazioni dettagliate, attenzione spoiler.

Un professore 3, anticipazioni sesta puntata del 18 dicembre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 3 in onda giovedì 18 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'undicesimo episodio, intitolato Buddha, Dante Balestra riceve una visita inaspettata. Sono i suoi studenti, che hanno deciso di presentarsi da lui per farlo ragionare. Il loro obiettivo è chiaro: vogliono convincerlo a ripensare alla scelta di lasciare l'insegnamento. La classe non si rassegna all'idea di perdere il professore che ha cambiato le loro vite.

Nel frattempo, Anita continua a portare dentro di sé un peso che non riesce a condividere. Vedere la madre così in difficoltà spinge Manuel a intervenire. Il ragazzo prende coraggio e rivela a Dante quello che Anita non ha ancora trovato la forza di dirgli. La notizia sconvolge il professore, ma allo stesso tempo apre davanti a lui una prospettiva completamente nuova sul futuro.

Greta fa un patto con Dante e prende una decisione importante

I progressi di Greta rappresentano un altro elemento che ridà speranza a Dante. La ragazza, che ha attraversato momenti difficilissimi, propone al professore un accordo: tornerà a scuola solo se anche lui farà lo stesso. Un patto che li lega e che spinge entrambi a non arrendersi.

Ma Greta compie anche un passo fondamentale per liberarsi dai fantasmi del passato. Dopo tutto quello che ha vissuto, la ragazza decide di rivedere suo padre. Un gesto coraggioso che segna l'inizio di un percorso di elaborazione e guarigione.

Anche Alba sta costruendo il suo futuro. La ragazza studia per la maturità con l'aiuto di Leone, preparandosi ad affrontare l'esame che chiuderà questo capitolo della sua vita. Finalmente, dopo tanto dolore e incomprensioni, Anita e Dante riescono a parlarsi con sincerità. Forse ora c'è spazio per un nuovo inizio insieme.

Il gran finale con l'esame di maturità

Nel dodicesimo episodio, intitolato L'esame, la serie compie un salto temporale di alcuni mesi. L'esame di maturità è ormai alle porte e gli studenti vivono la tensione tipica di questo momento. Tra test di ammissione all'università e scelte che condizioneranno il loro futuro, i ragazzi del Leopardi affrontano l'ultimo tratto del loro percorso scolastico. Dante è tornato a essere il professore di sempre. Ha ritrovato la motivazione e sta accanto ai suoi studenti proprio quando ne hanno più bisogno. Lo spettacolo teatrale di fine anno sembra destinato a saltare, ma Laura e Luna riescono finalmente a chiarirsi riguardo a Matteo, superando le incomprensioni che le avevano divise.

Sul fronte sentimentale, Manuel e Greta si avvicinano sempre di più, così come Zeno e Viola. Le cose tra Simone e Thomas, invece, si complicano. Proprio la notte prima degli esami, Simone va in crisi. Questa volta è Manuel a correre in suo aiuto, dimostrando quanto sia maturato e quanto abbia imparato dal suo professore. Poi arriva il grande giorno. Gli studenti si trovano davanti un presidente di commissione severissimo, che non rende certo le cose più facili. Ma i ragazzi sono pronti ad affrontare questa prova. Il gran finale vede gli studenti del Leopardi prendere il volo verso il futuro, mentre Dante e Anita si preparano ad affrontare insieme una nuova sfida che li attende.