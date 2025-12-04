Un Professore 3, anticipazioni quarta puntata dell’11 dicembre: Dante prova a riavvicinarsi ad Anita, lei fa una scoperta

Giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, è in programma la quarta puntata di Un Professore 3, la serie televisiva di successo con Alessandro Gassman protagonista nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Nei due nuovi episodi dal titolo San Benedetto: Ora et Labora e Kollontaj e l'Eros alato, Simone scopre la verità su Thomas. Dante prova a riavvicinarsi ad Anita, mentre Greta e Thomas perdono il controllo. Manuel rischia di perdere l'anno e decide di tornare, intanto Anita fa una scoperta sconvolgente. Ecco cosa succederà: spoiler.

Un Professore 3: anticipazioni della quarta puntata

Nell'episodio intitolato Sab Benedetto: Ora ed Labora, gli studenti e i professori della 5ª B vanno in gita a Montecassino. Intanto, Simone è riuscito a scoprire la verità sul lavoro di Thomas e quindi è arrabbiato per la bugia. Durante la notte, mentre il professor Leone ha portato i ragazzi a vedere le stelle, Dante si avvicina ad Anita. Approfittando della camminata notturna, Zeno si isola perché ha mentito ai suoi genitori e Simone lo cerca insieme agli altri, intanto Thomas e Greta si appartano e perdono il controllo. Laura, Luna e Matteo arrivano alla conclusione di essere attratti reciprocamente e decidono di sperimentare una nuova relazione.

Manuel teme di perdere l'anno, Anita fa una scoperta che non si aspettava

L'ottavo episodio di Un Professore 3 vede gli studenti affrontare quanto è accaduto durante la gita e quindi Greta è a disagio con Thomas, Simone è sempre più confuso, mentre Zeno non vuole più andare a scuola. Manuel ha capito che rischia di perdere l'anno e quindi pensa di dover tornare. La relazione a tre di Matteo, Laura e Luna non ottiene i risultati sperati. Dante è deciso ad aiutare Alba, ma potrebbe complicare le cose. Viola è decisa a voler fare una sorpresa al professore Leone, per dimostrargli quanto la sua materia sia per lei importante, ma lo vede con Anita e si ritrae. Intanto, proprio Anita ha capito di tenere ancora a Dante, ma fa una scoperta che la sconvolge.