Un Professore 3, anticipazioni seconda puntata del 27 novembre: Simone ritrova Thomas

Giovedì 27 novembre 2025, in prima serata su Rai1, è in programma la seconda puntata di Un Professore 3, la serie televisiva di successo con Alessandro Gassman protagonista nei panni del professore Dante. Nei due nuovi episodi dal titolo Wittgenstein: vero e falso e Popper: gli errori, la decisione di Manuel, presa dopo la lite con Nina, spiazzerà tutti. I ragazzi della 5B verranno a conoscenza della condizione familiare di Zeno che colpirà particolarmente Viola, poi Simone troverà Thomas e scoprirà la situazione precaria in cui vive. Ecco cosa succederà: spoiler.

Un Professore 3: le anticipazioni della seconda puntata del 27 novembre

Nella nuova puntata di Un professore 3 di giovedì 27 novembre, l'improvvisa decisione di Manuel di partire dopo la lite con Nina spiazzerà tutti, soprattutto Anita che si dirà preoccupata per lui. Simone inizierà la ricerca di Thomas, sparito dopo il loro primo incontro, e scoprirà che vive in una situazione molto precaria: chiederà allora aiuto a Dante. I ragazzi della 5B scopriranno la situazione familiare del nuovo compagno Zeno, che colpirà in particolar modo Viola. Leone chiederà a Dante di aiutare Alba, e penseranno di presentarle Anita.

Scoppia la passione tra Thomas e Simone. La verità sull'ex di Alba

Dante e Irene si scontreranno su Thomas e al centro della discussione ci sarà la loro visione sulla scuola e sulla vita: ma il ragazzo sarà ammesso a scuola. Scoppierà la passione tra Simone e Thomas, e Greta si sentirà abbandonata dal suo nuovo amico e reagirà male. Dante convincerà Alba a studiare da privatista per prendere il diploma, e intanto verrà alla luce la tragica storia del suo ex fidanzato nonché compagno di classe, Gabriele, che anni prima destabilizzò la sua vita e allontanò Dante e Leone. Tra Anita e il professore di Fisica nascerà una sintonia particolare, ma anche Viola è colpita da lui.