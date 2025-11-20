Serie e Fiction
Un Professore 3: trama, cast e puntate della serie di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Giovedì 20 novembre torna in tv con la terza stagione Un Professore. La serie tv in onda in prima serata su Rai 1 vede Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi protagonisti: la 5B nei nuovi episodi dovrà affrontare la maturità. La trama, il cast e le anticipazioni.
A cura di Gaia Martino
È ufficialmente terminato il countdown di Un Professore 3, la serie televisiva coprodotta da Rai Fiction e Banijay amata dagli italiani che torna in tv con nuovi episodi da stasera, giovedì 20 novembre 2025, in prima serata su Rai1. Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi rientrano nelle case degli italiani con nuove puntate, in onda ogni giovedì per sei settimane, e una nuova sfida per i giovani allievi della 5B che dovranno prepararsi per la maturità. Dante Balestra dopo essersi riconciliato con la paternità nella prima stagione e dopo aver rischiato la vita nella seconda, torna con nuove lezioni di filosofia e di vita. Con Andrea Rebuzzi alla regia, la fiction è girata a Roma.

Le anticipazioni della prima puntata del 20 novembre 2025

Nella prima puntata di Un professore 3 in onda stasera andranno in onda i primi due episodi dal titolo Shakespeare e la maturità e Gorgia e il caso. Dante e Simone hanno lasciato la villa e si sono trasferiti da nonna Virginia. Anche Anita, Viola e Manuel vivono in una nuova casa. Dante conoscerà una donna in palestra con la quale scatterà un'attrazione immediata: presto la ritroverà a scuola, perché eletta nuova preside. I ragazzi della 5B, prossimi alla maturità, daranno il benvenuto a nuovi compagni di classe. Dante e Anita avranno una ricaduta, e a scuola Irene metterà in chiaro le sue idee con Dante e con gli altri professori. Nel corso della puntata Dante e Leone si confronteranno sul loro passato comune: Leone riterrà Dante responsabile di molti suoi drammi. Infine, l'inaspettato ritorno dal carcere dell’ex fidanzato di Nina rimetterà tutto in discussione tra lei e Manuel: sentendosi tradito, il ragazzo deciderà di partire.

La trama di Un professore 3

Nella terza stagione di Un Professore gli studenti saranno chiamati a sostenere la maturità: dovranno affrontare anche le grandi incognite del futuro e al loro fianco ci sarà il professore Balestra, pronto ad aiutarli nello studio e nella vita. Dante, nella sua vita privata, affronterà nuove sfide, tra la ex moglie e la situazione sentimentale attuale, sempre turbolenta. Nei nuovi episodi cambierà la preside della scuola, arriveranno nuovi alunni e nuovi insegnanti, tra cui una nuova supplente di Inglese, destinata a rivoluzionare tutti gli equilibri della sala professori. Si tratterà di Anita.

Dov'è stato girato Un Professore 3, le location della fiction Rai ambientata a Roma
Un Professore 3
Il cast della terza stagione: attori e personaggi

Nel cast di Un Professore 3 ci saranno ancora Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, nei panni di Dante e Anita, poi Nicolas Maupas nei panni di Simone, Damiano Gavino che interpreta Manuel. Nicole Grimaudo è Irene, Dario Aita è Leone, Elisa Cocco è Laura. E ancora nel cast Luna Miriam Iansante, Davide Di Vetta, Margherita Aresti, Alice LUpparelli, Tommaso Donadoni, Giulia Fazzini, Filippo Brogi.

Quante puntate sono e come vederle su RaiPlay

La serie televisiva è composta da 12 episodi che andranno in onda in sei puntate, in prima serata su Rai 1 ogni giovedì. Sarà possibile rivedere le puntate in streaming, attraverso la piattaforma RaiPlay. Salvo cambi improvvisi nel palinsesto, ecco l'elenco delle puntate:

  • Prima puntata: giovedì 20 novembre 2025
  • Seconda puntata: giovedì 27 novembre 2025
  • Terza puntata: giovedì 4 dicembre 2025
  • Quarta puntata: giovedì 11 dicembre 2025
  • Quinta puntata: giovedì 18 dicembre 2025
  • Sesta puntata: giovedì 25 dicembre 2025
Dove è stata girata la fiction Un Professore 3

La fiction con Gassmann e Pandolfi è girata a Roma. Un Professore 3 è ambientato principalmente nel Liceo Da Vinci di via Cavour, le riprese esterne sono state girate fuori dall'ingresso secondario, su via Frangipane. Le aule e i corridoi, invece, sono stati ricostruiti nel teatro di posa Videa. Molte scene sono state girate nel Rione Monti, uno dei più caratteristici della Capitale, poi ancora nel quartiere di Monteverde.

