Un Professore 3, anticipazioni terza puntata del 4 dicembre: Thomas è in crisi, tra Dante e Irene scatta qualcosa

Le anticipazioni della prossima puntata di Un Professore 3 in onda giovedì 4 novembre 2025, in prima serata su Rai 1. La situazione di Thomsas è sempre più in bilico e anche il rapporto con Simone. Tra Anita e Leone, ma anche tra Irene e Dante c’è un’intesa innegabile: spoiler sui nuovi episodi.

Giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, è in programma la terza puntata di Un Professore 3, la serie televisiva di successo con Alessandro Gassman protagonista nei panni del professore Dante Balestra. Nei due nuovi episodi dal titolo Marìa Zambrano: La meraviglia e Leopardi e le illusioni, Thomas avrà un impatto terribile con la scuola e il legame con Simone ne risente. Tra Anita e Leone sembra stia per nascere qualcosa, Alba viene minacciata. Qualcosa si accedente tra Dante e la preside. Ecco cosa succederà: spoiler.

Un professore 3: anticipazioni della seconda puntata

Thomas prova a tornare a scuola, ma il primo impatto è davvero disastroso e anche a lavoro non va meglio, infatti viene licenziato. Di queste turbolenze ne risente anche il rapporto con Simone. Thomas, infatti, si offende per l'aiuto economico che lui gli propone e finiscono per allontanarsi. Nel frattempo, tra Anita e Leone sembra nascere qualcosa che Dante guarda con sospetto. Intanto Viola riceve un invito da Zeno, che le chiede di andare nella sua fattoria per vedere le stelle, ma lei sembra distratta da altro. Alba a seguito di un debito contratto per la droga, viene minacciata e aggredita da due malviventi e Dante si sente in colpa, conoscendo il passato che li lega.

Tra Dante e Irene scoppia l'attrazione, Manuel arriva a Tokyo

Thomas è entrato in tunnel da quale sembra difficile venir fuori, Simone e Dante provano a scoprire cosa gli stia accadendo. Alba viene minacciata di nuovo, ma stavolta Dante interviene. Nel frattempo, servendosi del suo ruolo da professore, prova a far cambiare idea ai genitori di Zeno, che non vogliono mandarlo in gita. Questa iniziativa indispettisce Irene che avvia una accesa discussione, ma tra il prof e la preside c'è un'attrazione che non riescono a reprimere. Manuel è arrivato a Tokyo, dove ha trovato suo padre e l'unico con cui continua a mantenere i contatti è Simone. Zeno è sempre più innamorato di Viola, e la storica amicizia tra Laura e Luna si sta trasformando in qualcosa di più.