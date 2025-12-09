Come finisce L’altro ispettore, cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction Rai

Questa sera, martedì 9 dicembre, va in onda su Rai1 la terza e ultima puntata della fiction L’altro Ispettore. La serie con Alessio Vassallo è tratta dal romanzo di Pasquale Sgrò e ha ottenuto un buon riscontro in termini di ascolti, ecco cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione.

Francesca Inaudi e Alessio Vassallo, nella fiction la PM Raffaella Pacini e l’ispettore Domenico Dodaro

Questa sera, martedì 9 dicembre, su Rai1 va in onda l'ultima puntata della fiction L'altro ispettore, con protagonista Alessio Vassallo. Gli ultimi due episodi apriranno delle nuove strade da percorrere per l'ispettore che, infatti, dovrà fare i conti con il suo passato, con la morte di suo padre che, proprio diversi anni fa, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Non ci sono ancora notizie certe sulla possibilità di una nuova stagione, ma come spesso accade per i prodotti Rai, si tratta di valutazioni che hanno a che fare anche con il riscontro in termini di ascolti TV.

L'altro ispettore dai romanzi di Pasquale Sgrò: Dodaro affronta la morte del padre

Le puntate della nuova fiction di Rai1 sono tratte dal romanzo dal L'altro Ispettore-Vietato pensare, di Pasquale Sgrò, in cui delinea la figura dell'ispettore del lavoro Domenico Dodaro, che affronta diversi casi di morti avvenute in circostanze sospette sui posti di lavoro della sua città natale, Lucca, dalla quale si era trasferito per andare a Reggio Calabria, dove col suo impegno aveva provato ad abbattere la piaga del caporalato. La serie si muove seguendo l'andamento del romanzo, trattando anche il rapporto con Raffaella Pacini, la PM ex compagna di liceo di Dodaro, le vicissitudini che l'ispettore ha con sua figlia, Mimì, dopo la prematura scomparsa della madre, nonché sua moglie, a cui si somma anche un viaggio a ritroso nel passato, che va a toccare le corde di un dolore mai del tutto sopito, quello della morte di suo padre, proprio in un cantiere. Proprio sulla morte di suo padre si apriranno molti quesiti, dopo aver trovato delle carte all'ispettorato, dovrà chiedersi se si sia trattato di un incidente o meno. Non sempre, però, esiste un'unica verità.

In foto Massimiliano Galligani e Alessio Vassallo

Cosa sappiamo sulla seconda stagione de L'altro ispettore

Sebbene Sgrò abbia trattato in altri libri la tematica degli incidenti sul posto di lavoro, non è Domenico Dodaro il protagonista di quei romanzi. Le prime puntate della fiction hanno avuto un riscontro positivo da parte del pubblico, in media con le fiction in onda nei mesi scorsi, ragion per cui non è da escludere che si possa pensare ad una nuova stagione, ma non ci sono conferme da parte della Rai al momento.