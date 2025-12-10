Ascolti TV 9 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e La notte nel cuore, la sfida tra Scotti e De Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, martedì 9 dicembre. Su Rai1, l'ultima puntata de L'altro ispettore, serie tv con Alessio Vassallo. Su Canale5, la soap turca La notte nel cuore. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, martedì 9 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra L'altro ispettore e La notte nel cuore. Nella prima serata di martedì 9 dicembre è andata in onda l'ultima puntata della fiction L'altro ispettore con Alessio Vassallo, Francesca Inaudi e Silvia Mazzieri. La serie ha salutato il pubblico con 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share e ha vinto la gara degli ascolti. Qui cosa sappiamo sul futuro della serie. Su Canale5, la soap turca La notte nel cuore ha registrato 2.319.000 spettatori con il 14.9% di share. Le anticipazioni della prossima puntata in onda mercoledì 10 dicembre.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Luisa dalla regione Campania. Il programma condotto da Stefano De Martino è stato seguito da 4.600.000 spettatori con il 21.5% di share. Vince ancora una volta Canale5 con La ruota della fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha interessato 5.274.000 spettatori pari al 24.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Moonfall che ha registrato 484.000 spettatori pari al 2.8% di share. Rai3 ha lasciato spazio al programma Amore Criminale, che è stato seguito da 820.000 spettatori con il 4.6% di share. Italia1 ha proposto Le Iene Show, il programma ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Rete4 in onda È sempre Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer è stata seguita da 576.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7, il programma DiMartedì è stato seguito da 1.255.000 spettatori con il 7.7% di share. Sul Nove, Only Fun Comico Show ha registrato 471.000 spettatori con il 2.8% di share.