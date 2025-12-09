Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perde

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La protagonista della puntata di oggi, 9 dicembre, di Affari Tuoi è stata Luisa, pacchista originaria della Campania, proprietaria di una gioielleria insieme al marito Carmine e appassionata di balli latino-americani. Al suo fianco ha giocato la figlia Giulia, che attualmente vive in Portogallo dopo essersi trasferita a Londra subito dopo il diploma.

Luisa ha iniziato la partita con il pacco numero 2 e, dimostrandosi particolarmente fortunata, ha aperto subito diversi pacchi con cifre basse (compreso quello con i 5 euro coinciso con l'estrazione del biglietto della Lotteria Italia del 9 dicembre). In particolare, ha deciso di eliminare il pacco numero 6, lo stesso giorno in cui, un anno prima, era venuta a mancare sua madre. La perdita aveva segnato per lei l'inizio di un periodo molto difficile, e la partecipazione a Affari Tuoi le ha permesso di ritrovare un po’ di gioia e stabilità. Luisa ha interpretato quel 6 come un piccolo segno della madre, che le ha permesso di eliminare il pacco contenente 1.000 euro.

Il trapianto di rene di Giulia e il pacco numero 9

Quando ha aperto il pacco numero 14, Luisa ha raccontato uno dei momenti più toccanti della sua vita: il trapianto di rene della figlia Giulia, avvenuto il 14 febbraio 2014, un giorno che considera simbolo di rinascita. “Sono convinta che il 14 ci porterà fortuna, perché quel giorno ho donato a mia figlia il mio rene e le ho permesso di rinascere: le ho dato la vita una seconda volta”, ha raccontato. La sua intuizione si è rivelata giusta: il 14 le ha consentito di eliminare un altro pacco blu dal tabellone. Approfittando della proposta del dottore di fare un cambio, Luisa ha poi preso il pacco numero 9, la data di nascita di entrambi i suoi figli.

Il sogno di Luisa e il pacco che ha concluso la partita

La fortuna di Luisa, però, è terminata quando ha smesso di seguire il suo istinto. La concorrente aveva raccontato di aver sognato una collega pacchista “vestita di bianco”, figura che le trasmetteva sicurezza. Dopo aver individuato la protagonista del sogno, Luisa avrebbe potuto cambiare il pacco numero 9 con il numero 13, appartenente alla pacchista del sogno, ma ha scelto di non farlo. Una decisione che si è rivelata fatale: il pacco numero 13 conteneva il premio da 200mila euro, il più alto ancora in gioco.

Ormai scoraggiata per non aver dato ascolto al proprio istinto, Luisa ha accettato l’offerta da 26mila euro del dottore. In realtà, il suo pacco conteneva 75mila euro. A fine partita, Stefano De Martino le ha chiesto incuriosito perché non avesse scelto il pacco vincente del sogno. “Non so perché non l’ho preso”, ha ammesso Luisa, chiudendo così una puntata emozionante che sarebbe potuta essere decisamente più ricca.