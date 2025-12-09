Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 9 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Il tagliando risultato vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, martedì 9 dicembre, è stato venduto a Roma. Ad Affari Tuoi la serie e il numero del biglietto premiato. La proclamazione dei premi finali è invece prevista per il 6 gennaio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il biglietto premiato della Lotteria Italia è stato estratto martedì 9 dicembre durante la puntata di Affari Tuoi. Herbert Ballerina, durante la puntata del game show condotto da Stefano De Martino, ha comunicato la serie e il numero del tagliando vincente, che si aggiudica un premio giornaliero del valore di 10mila euro. Il biglietto fortunato è stato venduto a Roma. I possessori del tagliando vincente hanno tempo fino al 14 dicembre per registrarlo e partecipare alle estrazioni quotidiane; l’estrazione dei premi finali, invece, è fissata per il prossimo 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 9 dicembre venduto a Roma: la serie

Il biglietto estratto stasera, martedì 9 dicembre, della Lotteria Italia è il seguente: A 004056. Il tagliando, venduto a Roma, vince uno dei premi giornalieri del valore complessivo di 10mila euro. L’estrazione del biglietto vincente è stata annunciata da Stefano De Martino e Herbert Ballerina durante la puntata serale di Affari Tuoi ed era abbinata all’apertura del pacco blu del valore di 5 euro, cifra corrispondente al costo del biglietto.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Dopo aver acquistato un biglietto del valore di 5 euro, disponibile nelle tabaccherie, nei negozi convenzionati oppure online con un acquisto effettuato attraverso il proprio account di gioco, bisogna collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia e registrare il codice riportato sul tagliando. La registrazione deve essere effettuata entro il 14 dicembre: oltre questa data non sarà più possibile concorrere alle estrazioni, che proseguiranno fino al 26 dicembre. I vincitori potranno ritirare il premio presentando il tagliando presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma oppure recandosi in una filiale di Intesa Sanpaolo.

L'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia sono iniziate lo scorso 28 settembre e, da quel momento, sono stati estratti complessivamente 63 biglietti, ciascuno del valore di 10mila euro. Tra il 21 e il 26 dicembre, invece, saranno invece estratti i tagliandi vincenti che garantiranno un premio giornaliero più consistente, pari a 20mila euro. Di seguito sono riportati serie, numero e luogo di vendita dei biglietti che hanno già ottenuto un premio giornaliero fino ad oggi.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

A 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

A 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

B 054728 GENOVA

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

C 364312 PRIOLO (SR)

L 069187 SPOLETO (PG)

A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD)

A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI)

C 090789 MASSAFRA (TA)

E 067424 PALERMO

N 025637 MASSA