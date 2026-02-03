Il luoghi de L’invisibile tra Roma e Palermo, dove è stata girata la fiction Rai su Matteo Messina Denaro

L’invisibile– La cattura di Matteo Messina Denaro

Va in onda questa sera 3 febbraio su Rai 1 la nuova fiction in quattro episodi L'invisibile- La cattura di Matteo Messina Denaro, diretta da Michele Soavi e interpretata da Lino Guanciale, Levante e Ninni Bruschetti. La serie ripercorre il lavoro delle istituzioni e della squadra dei ROS che il 16 novembre 2023 hanno catturato il boss della mafia Matteo Messina Denaro, latitante da più di 30 anni. Le location della storia dell'incredibile arresto sono principalmente Roma, Palermo e dintorni. Si tratta di ambientazioni che riescono a restituire l'impegno pubblico e personale del lavoro degli agenti, che hanno svolto un lavoro minuzioso per catturare il boss trapanese.

Lino Guanciale in una scena della serie

I luoghi della fiction in Sicilia

Il cuore della storia è sicuramente la Sicilia, che non fa semplicemente da sfondo, ma da diventa proprio personaggio che vuole trasmettere la vera anima accogliente della sua terra. A Trapani le riprese si sono concentrate tra centro storico, Foro Italico e le vie principali del capoluogo, come via Enrico Albanese, via Vittorio Emanuele e Eurostar Centrale Palace, via Giuseppe D'Alessi, via Sebastiano Bagolino, via Aloisio Juvara, oltre che in piazza Bellini e nei pressi del Palazzo delle Aquile.

Veduta aerea di Trapani

A Palermo invece Soavi ha diretto la troupe nell'ex convento dei Teatini, oggi sede di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, presso la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, al cimitero di Santa Maria del Gesù, presso il carcere dell'Ucciardone e, inoltre, ai Cantieri Culturali alla Zisa. Infine, alcune scene sono state girate anche a Carini, dove è stata riprodotta la casa della sorella di Messina Denaro in via Mattarella.

Chiesa di San Giuseppe dei Padri Teatini

Le location de L'invisibile a Roma

A Roma, invece, le riprese della fiction si sono concentrate principalmente a Castel Sant'Angelo e sul lungotevere, si riconoscono poi la facciata del Palazzo di Giustizia e le rovine del Circo Massimo. Anche il centro storico di Tivoli con le sue vie principali sono stati fondamentali per alcune scene ambientate di notte.