video suggerito

Le location di Costanza: dove è stata girata la fiction Rai tra Vicenza e Verona Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Costanza, la fiction Rai con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti ambientata tra Messina e Verona. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Costanza è la fiction Rai diretta da Fabrizio Costa tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, primo volume della trilogia dedicata alle vicende della paleopatologa Costanza Macallè interpretata da Miriam Dalmazio. Nel cast anche Eleonora De Luca (nel ruolo della timida e impacciata psicologa Toni Macallè, sorella di Costanza) e Marco Rossetti, nei panni dell'architetto Marco. Tra lui e Costanza c'è un passato travagliato, fatto di passione e conflitti, sentimenti irrisolti da cui dovranno finalmente venire a capo. Stasera 13 aprile potrebbe essere la volta buona: andrà infatti in onda l'ultima puntata di questa stagione, che forse avrà un seguito, anche se non è stato ufficializzato.

Le location della fiction Rai

La vita porta Costanza a trasferirsi da Messina a Verona, dove si sviluppa poi gran parte della storia raccontata sia nei libri che nella serie Rai. Le riprese si sono concentrate proprio a Verona, ma coinvolgendo anche Vicenza e il comune di Monselice. A Verona hanno fatto da location il Castello di Montorio, la Tomba di Giulietta, Ponte Pietra, l'Arsenale austriaco di Verona, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle situato nel convento di San Francesco al Corso.

Il regista ha volutamente escluso l'Arena di Verona e il balcone di Romeo e Giulietta per concentrarsi su scorci e aree ugualmente riconoscibili, ma un po' meno turistici e frequentati, optando per qualcosa di meno scontato, pur profondamente identificativo della città. Quella che si vede, insomma, è una Verona in tutto la sua bellezza, ma con un po' meno cliché. È stato allestito il set anche nel Complesso Monumentale Rocca di Monselice con Palazzo Marcello.

Leggi anche I luoghi di Tutto quello che ho: dove è stata girata la fiction con Vanessa Incontrada

Passando invece a Vicenza, la troupe ha girato scene a Piazza Duomo dove spicca l'imponente statua di Vittorio Emanuele II a al Museo Diocesano Pietro Giacomo Nonis. Gli interni sono stati invece girati negli studi Videa di Roma.