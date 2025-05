video suggerito

Dove è stata girata Gerri: tutti i luoghi della nuova fiction di Rai 1 Gerri è la nuova serie crime di Rai 1 che vede Giulio Beranek e Valentina Romani nei panni di protagonisti. Dove è ambientata? Ecco tutti i luoghi della fiction. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, lunedì 5 maggio, su Rai 1 parte Gerri, una nuova serie crime diretta dal regista Giuseppe Bonito che vede Giulio Beranek e Valentina Romani nei panni di protagonisti. Si tratta di una fiction ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore, dunque nelle quattro puntate che andranno in onda ogni settimana si vedrà l'ispettore di polizia Gregorio Esposito, per tutti Gerri, affrontare diversi casi non poco complessi e pericolosi. Sebbene eserciti grande fascino sulle donne, la vice ispettrice Lea Coen non vuole avere a che fare nulla con lui perché lo considera un uomo irrisolto e inquieto. A fare da sfondo alle vicende narrate sono diverse location in Puglia: ecco tutti i luoghi di Gerri.

Gerri è ambientata a Trani

La fiction Gerri è stata prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e con il supporto di Regione Puglia, che ha ospitato il set. La serie è stata girata interamente a Trani, il capoluogo della provincia di Barletta-Andria-Trani che si affaccia sul Mare Adriatico.

Gerri

Nelle diverse scene è possibile ammirare alcuni meravigliosi scorci panoramici, dalla cattedrale al castello, fino ad arrivare al centro storico e al porto. L'Amministrazione di Trani è intervenuta in prima persona nelle attività legate alle riprese, occupandosi della concessione dei locali, del controllo della viabilità e del prestito di suppellettili per il set.

Leggi anche Le location di Fuochi d'artificio, dove è stata girata la fiction Rai in Piemonte

Trani

Le città della Puglia che compaiono in Gerri

Il sindaco Amedeo Bottaro non potrebbe essere più orgoglioso di vedere la sua Trani in prima serata su Rai 1. Le sue parole sono state: "La scelta di Trani come sede logistica della produzione e set principale per una serie crime nazionale è la conferma del fascino e della forza evocativa del nostro patrimonio storico, architettonico e paesaggistico ma anche della capacità di collaborare in maniera efficace con le produzioni".

Una scena tra le strade di Trani della fiction Gerri

In Gerri compaiono anche altre città pugliesi, da Barletta ad Andria, fino ad arrivare a Bisceglie. A Molfetta, per la precisione nel Convento della Madonna dei Martiri, è stata ambientata una delle scene chiave della serie.

Gerri, location a Trani