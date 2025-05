video suggerito

Gerri, la nuova serie crime di Rai 1: trama, cast e puntate Questa sera su Rai1, in prima serata, arriva Gerri: la nuova serie crime con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Roman. La fiction ruota attorno all'ispettore Greogorio Esposito alla ricerca della verità nei suoi casi, ma anche sul suo passato.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera, lunedì 5 maggio, arriva su Rai1 in prima serata Gerri, nuova serie crime che ruota attorno alla figura dell'ispettore di origine rom Gregorio Esposito, detto per l'appunto Gerri, impegnato a a risolvere una serie di casi che si intrecciano con il suo passato piuttosto fumoso. Protagonista è l'attore Giulio Beranek, affiancato da Valentina Romani che interpreta la viceispettrice Lea Coen. La fiction andrà in onda per quattro puntate, dirette da Giuseppe Bonito. Le storie raccontate si ispirano ai romanzi di Giorgia Lepore.

Le anticipazioni della prima puntata di Gerri del 5 maggio

Nella prima puntata in onda lunedì 5 maggio, in cui va in onda l'episodio I figli sono pezzi di cuore, viene trovato sulla spiaggia di Trani il corpo di una ragazza, si tratta di Rossella Albani, figlia di un potente avvocato della zona. Le indagini ruotano attorno ai rapporti tra Albani e i personalità illustri della città, soprattutto la famiglia Longo e del senatore La Guardia. Gerri, però, crede che si possa seguire una pista diversa nella quale entra Lavinia, giovane amica della vittima. L'ispettore, convinto delle sue idee, rischierà il tutto per tutto pur di scoprire la verità, continuando a fare i conti con un presente, ma soprattutto un passato, piuttosto turbolento. Intanto, Marinetti, preoccupato per il fardello che Gerri porta con sé, inizia a indagare sulla sua infanzia.

La trama della serie crime ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore

Gerri nasce dalla penna di Giorgia Lepore, autrice pugliese che ha dato vita ad una serie di romanzi, polizieschi, in grado di appassionare un certo numero di lettori. Il protagonista, Gregorio Esposito, ispettore di 35 anni, in realtà ha alle spalle un passato piuttosto fumoso: il suo vero nome è Goran, ha origini rom, ma ha un ricordo spezzato di sua madre, di cui gli vengono in mente solo alcuni sporadici frammenti. A crescerlo sono stati un prete e una perpetua, sarà per questa sua ricerca di verità che è poi diventato ispettore. Il suo rapporto con le donne, da cui è profondamente attratto, è piuttosto irrisolto e perciò si contrerà con Lea Coen, vice ispettrice arrivata da Roma per avviare la sua carriera, che però decide di mantenere le distanze con il nuovo collega, sebbene tra loro ci sia una innegabile attrazione, forse perché frenata dal suo carattere incostante.

Giulio Beranek e Valentina Romani, foto di Francesca Cassaro

Il cast con Giulio Beranek e Valentina Romani

Nel cast, oltre al protagonista Giulio Beranek e alla co-protagonista Valentina Romani, altri attori piuttosto noti che interpretano personaggi che compariranno in ogni puntata. Ecco i loro nomi:

Fabrizio Ferracane è Alfredo Marinetti

Roberta Caroni è Claudia Marinetti

Irene Ferri è Giovanna Acquarica

Lorenzo Adorni è Roberto Calandrini

Lorenzo Aloi è Elia Locascio

Cristina Pellegrino è Beatrice Palmieri

Tony Laudadio è Luigi Castellana

Cristina Cappelli è Annalisa Righi

Carlotta Natoli è Maddalena Crovace

Massimo Wertmüller è Nicola Santeramo

Irene Ferri e Fabrizio Ferracane foto di Francesca Cassaro

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

La serie si sviluppa in quattro puntate che andranno in onda ogni lunedì sera su Rai1 a partire dal 5 maggio. Ogni episodio potrà essere visto in streaming su RaiPlay.

Dove è stata girata Gerri, la serie di Rai 1

La serie è stata ambientata a Trani, ed è stata girata interamente in Puglia. Tra le altre città pugliesi toccate, ci sono infatti: Andria, Barletta, Molfetta e Bisceglie con le loro ambientazioni caratteristiche che mostrano al pubblico angoli, anche poco conosciuti, nella regione.